Flota comercială a României, acum 20 de ani

Maritime Carrier a ajuns pe "lista neagră" a flotei românești

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează,vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Lista companiilor de navigație care au datorii față de echipaje se îmbogățește pe zi ce trece cu noi nume. Cea mai recent abonată la renumele de rău-platnic este firma Maritime Carrier.Din luna mai 1997, de când s-au repatriat, echipajele navelor „Dragomirești” și „Râureni” bat zi de zi la ușa patronului Corneliu Stelian, doar-doar își vor primi salariile și diurna restante. De fiecare dată, navigatorii sunt întâmpinați cu aceleași cuvinte: „Nu mi-au intrat banii. Veniți marți!”.Ieri, 29 iulie 1997, la sediul firmei Maritime Carrier se adunaseră ambele echipaje. Navigatorii de pe „Râureni” ne-au declarat că pentru cele șase luni de voiaj nu au primit decât indemnizația pe două luni, restanța totală ridicându-se la circa 80.000 de dolari.„Nici salariile în țară nu au fost plătite la timp - ne-a precizat fitter-ul Ioan Duga. Familiile noastre primeau o dată la trei luni salariul pe o lună. Acum, firma ne datorează și salariul pe ultima lună”.„Nu ne mai interesează nici antidotul neplătit pe ultima perioadă a voiajului, nici over-time-ul pentru decarbonizările făcute de echipaj. Vrem să ne primim salariile și indemnizația”, a adăugat Nicolae Conduc, un alt navigator de pe „Râureni”.Navigatorii de pe „Dragomirești” reclamă și ei o sumă de 80.000 de dolari. Oamenii sunt disperați, căci au făcut numeroase datorii pentru a-și întreține familiile, iar acum, trebuie să returneze împrumuturile.Treabă tipic românească!l-am făcut o vizită lui Corneliu Stelian, pentru a afla dacă cele două echipaje au vreo șansă să-și recupereze banii și când anume. Acesta ne-a declarat că așteaptă să-i intre 75.000 de dolari în cont, pe care îi va împărți, proporțional, celor două echipaje.„Dintr-un moment într-altul trebuie să primesc banii”- ne-a spus acesta cu toată convingerea. Navigatorii prezenți la discuție au afirmat, însă, că aud placa aceasta în fiecare zi.Cât privește restul dolarilor, Corneliu Stelian nu are nici cea mai vagă idee când îi va plăti. El condiționează totul de vreme, de înțelegerile cu navlositorii, de comportamentul navelor aflate în voiaj etc, etc. Dacă totul iese bine, va lua ceva dolari de la gura echipajelor de pe cele trei nave pe care le are în exploatare pentru a plăti navigatorii de pe mal. Treabă românească!La ieșirea din biroul lui Corneliu Stelian, marinarii ne-au declarat: „Firma Maritime Carrier am pus-o pe «lista neagră». Pe viitor, ne vom feri de ea ca de dracu’!”. (30 iulie 1997)Nu le mai dă nicio speranță navigatorilorEchipajele debarcate în urmă cu șapte luni de pe navele „Râureni”, „Avrămești” și „Dragomirești” nu și-au primit nici până astăzi, 13 noiembrie 1997, diurna de străinătate pe întregul voiaj și nici salariile pe patru luni, ne-a declarat Vlad Cristache, vicepreședintele Sindicatului Liber al Navigatorilor.Suma restantă în valută se ridică la peste 100.000 de dolari. În plus, actualul echipaj al navei „Râureni” are de primit 75.000 de dolari.Corneliu Stelian, patronul firmei Maritime Carrier (operatorul celor trei nave), le-a declarat senin reprezentanților sindicatului că nu are bani să onoreze contractele de îmbarcare.Și cu asta s-a spălat pe mâini, ca Pilat din Pont, de toate obligațiile. (14 noiembrie 1997)Navigatorii trăiesc din bursele copiilor și pensiile părințilorDe opt luni, de când s-au debarcat de pe navele „Râureni”, „Dragomirești” și „Avrămești”, numeroși navigatori bat, aproape zilnic, la ușa firmei Maritime Carrier și a patronului Corneliu Stelian, pentru a-și încasa diurna de străinătate restantă.Navigatorul Gheorghe Beraru mai are de primit 370 de dolari, Spiridon Fogoroș - 9.200 de dolari, Ion lanoș - 1.760 de dolari, Nicolae Bicău - 1.200 de dolari, Petre Bobaru - 645 de olari, Eugen Raicu - 600 de dolari, Ștefan Brătianu - 1.380 dolari ș.a.m.d.„Ni s-a promis de nenumărate ori că vom primi banii - ne-a declarat unul dintre navigatori. Suntem mințiți mereu. Nu știm de ce nu suntem plătiți, câtă vreme navele au produs continuu. Nu putem pleca în voiaj pentru că ne e teamă că vom pierde banii. În prezent, mulți dintre noi trăiesc din împrumuturi, din pensiile părinților și chiar din bursa copiilor”. (16 decembrie 1997)Poliția Transporturi face o captură de milioaneLa data de 18 august 1997, motonava „Agnita”, de 12.500 tdw, a ridicat ancora din portul Constanța, cu destinația Alger, transportând ciment vrac. Motonava avea un echipaj format din 25 de ofițeri și marinari.Cu ocazia tranzitării strâmtorii Dardanele, atât la ducere, cât și la întoarcere, de comun acord, echipajul navei a cumpărat, cu suma de 14.850 de dolari americani, 113 baxuri cu țigări „Assos” și „LM”.Nava s-a întors în portul Constanța - Sud Agigea la data de 4 septembrie 1997, ocazie cu care comandantul Ion Marius Apostol a declarat autorităților portuare, inclusiv celor vamale, faptul că echipajul nu are bunuri sau valori de declarat.În baza unor informații obținute de ofițerii Inspectoratului Poliției Transporturi Constanța, s-au dispus controale la bordul navei. În locuri special amenajate, respectiv în structura navei, au fost găsite, de polițiști, 113 baxuri conținând țigări „Assos” și „LM”, cantitatea fiind ridicată în vederea cercetărilor. Totodată, la bordul navei, în cabina comandantului, s-au găsit și facturile de cumpărare pentru întreaga marfă.Din primele cercetări, rezultă că întregul echipaj s-a înțeles să introducă țigările în țară, ilegal. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neplata taxelor vamale este de 260.000.000 de lei, iar valoarea în vamă a țigărilor se ridică la 205.000.000 de lei.„Cercetările continuă împotriva celor 25 de membri ai echipajului, sub aspectul infracțiunii de contrabandă. Față de comandant și secundul Ivan Bebe s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca astăzi, 9 septembrie 1997, să facem propuneri la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța pentru arestarea lor. Restul echipajului va fi cercetat în stare de libertate”, a declarat inspectorul șef al ITF Constanța, It. col. Constantin Lian. (10 septembrie 1997)