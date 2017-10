Marinarul Virgil Teofil Creţu este ameninţat cu moartea de piraţii somalezi

Marinarul Virgil Teofil Crețu este amenințat cu moartea de pirații somalezi

„Ultimul telefon de la el l-am primit pe data de 24 mai, la ora 11,45. Mi-a spus că, dacă în termen de 24 de ore nu se aduc banii la navă, vor fi împușcați” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, prin telefon, Mariana Andrei, prietena marinarului Virgil Teofil Crețu, de pe cargoul de 4.800 tdw „Rim”, capturat de pirații somalezi la începutul lunii februarie 2010. Nava sub pavilion nord-coreean aparține armatorului White Sea Shipping, din Tripoli. La bordul său se află 17 navigatori, printre care și timonierul român. „Rim” se află în zona de coastă a Somaliei, la 17 mile depărtare de alte nave. Cargoul a fost mutat, pentru că echipele de pirați începuseră să se împuște între ele. Răpitorii „sunt foarte nervoși, se droghează, beau”, a transmis marinarul român. „Mi-a spus: de data asta, Mariana, nu mai este glumă. Pur și simplu ne-au dat ultimatum. Dacă nu se aduc banii la navă, ne împușcă și scufundă nava” - a relatat femeia. „Armatorul a găsit banii. La ora 12 noaptea, când m-a sunat, mi-a spus că are 300.000 de dolari, dar trebuie plătit transportul banilor din Dubai la navă. Pirații nu-i vor la mal, pentru că acolo sunt alte bande înarmate. Nu sunt bani de transport (care ar trebui să se facă cu elicopterul sau avionul, pachetul cu răscumpărarea urmând a fi parașutat pe bordul cargoului sau foarte aproape de el - n.n.). Implor administrația prezidențială să se implice pentru a se realiza acest transport - s-a rugat Mariana Andrei. Banii ar trebui să ajungă pe 26 dimineață pe navă.” Referindu-se la relația sa cu autoritățile române, ea a afirmat: „Țin legătura mereu cu Ministerul de Externe. Directorul adjunct Dan Dragoș, care se ocupă cu problema aceasta, cred că plutește. Doar monitorizează ceea ce îi spun eu, ce-i spune armatorul. În rest…” Întrebată dacă a solicitat, până în prezent, ajutorul instituției prezidențiale, ea a răspuns: „Nu am cerut ajutorul președinției, pentru că în momentul răpirii, cei de la Ministerul de Externe au fost la părinții lui Virgil. I-au pus să semneze că au luat la cunoștință că băiatul lor a fost răpit și că nu vor spune nimănui nimic, că totul trebuie să fie făcut în liniște, că se rezolvă. Nu s-a rezolvat nimic. Pur și simplu i-au păcălit. Sunt oameni nevoiași, cu frica lui Dumnezeu.” Mariana Andrei a precizat că Virgil Crețu are 36 de ani și că este din Botoșani. Ambii părinți sunt pensionari și au peste 60 de ani. Tatăl este bolnav de inimă. „Nu le-am spus nimic părinților. Am discutat cu un văr de-al lui și i-am spus să nu le spună nimic. Mi-e frică să le spun” - a declarat femeia, solicitând încă o dată ajutorul autorităților române. Mariana Andrei a precizat că lucrează la Administrația Fluvială a Dunării de Jos, în Sulina.