Marinarii vor avea salarii mai mari şi locuri de muncă mai multe, în 2012

Marinarii vor avea salarii mai mari și locuri de muncă mai multe, în 2012

2011 a fost un an greu pentru shipping-ul european. Îmbucurător este faptul că, începând din semestrul doi, s-a instalat o tendință de creștere a numărului locurilor de muncă. „Nu e vorba de o evoluție spectaculoasă, dar e una constantă. În cazul României, putem consemna 200 de locuri de muncă în plus față de începutul anului, ceea ce înseamnă circa 700 de contracte de muncă noi. Nu trebuie uitat că în 2009, comparativ cu 2008, am pierdut circa 4.000 de contracte” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.Lumea shipping-ului privește cu optimism spre noul an. Previziunile, studiile arată că va continua procesul de recu-perare a locurilor de muncă pierdute în timpul crizei economice. Pe această bază, Federația Internațională a Transportatorilor (ITF) și sindicatele membre și-au stabilit noua strategie salarială, relatează Mihălcioiu. „Dacă în perioada 2009 - 2011, s-a acceptat înghețarea salariilor, pentru a veni în sprijinul armatorilor, pentru viitorii trei ani se prevăd următoarele creșteri ale salariului net: 2012 - 2%, 2013 - 2,5%, 2014 - 3%. Acesta este nivelul minim al majorării stabilite de ITF, dar fiecare sindicat, fiecare companie poate negocia o creștere superioară” - a declarat liderul de sindicat.Nu trebuie uitat faptul că, începând din ianuarie 2012, în shipping-ul internațional va fi aplicată Convenția Maritimă Consolidată - MLC 2006. „Flota mondială se va împărți în două categorii: navele care îndeplinesc cerințele convenției și cele sub standard. Porturile europene vor bara accesul navelor din a doua categorie, care vor fi obligate să iasă de pe piață sau să se îndrepte spre zonele permisive, din Asia și Africa. Marinarii români de pe astfel de nave își vor pierde locurile de muncă. În schimb, vor fi mai multe contracte pe cele care respectă convenția. Ele vor scăpa de concurența navelor pe care se practică dumping-ul social” – afirmă liderul SLN.Faptul că se restrânge parcul de nave sub standard de pe piață este cel mai mare câștig pentru navigatori. Astfel de nave prezintă un risc ridicat de accidente de navigație și de muncă, de abandon ori de neplată a salariilor, de îmbolnăviri. Mulți marinari, din neștiință, din disperare sau pentru că tratează cu ușurință aceste pericole, acceptă să se îmbarce pe astfel de nave. Pe termen mediu și lung, progresul științific și tehnologic este factorul care influențează cel mai mult munca pe mare. De-a lungul anilor, talia echipajelor a scăzut de la 40 la 20 de oameni, pentru ca, în prezent, să crească numărul navelor operate de echipaje cu 7 - 10 membri. „Viitorul marinarilor români este legat de cele mai înalte tehnologii de navigație, de tancurile petroliere, chimice și de gaze ultraperformante, de navele care asigură serviciile off-shore, de platformele petroliere, de navele specializate în montarea cablurilor și conductelor submarine. Astfel de locuri de muncă necesită o înaltă competență. Dacă navigatorii români și sistemul de învățământ marinăresc vor să rămână în piață, trebuie să le ofere armatorilor exact ceea ce caută: cunoștințe și abilități profesionale adecvate tehnologiilor moderne de naviga-ție” - a declarat Adrian Mihălcioiu.Ion TIȚA-CĂLINTu cum îți gestionezi datoriile? Recent a fost realizat un sondaj (la care au participat aproape cinci mii de români), ce a avut ca obiectiv principal creionarea unei ideii referitoare la cum își gestionează respondenții datoriile.Studiul iVox, comandat de unul dintre principalii jucători de pe piața de colectare a creanțelor din țara noastră, arată că românii au mai degrabă o părere proastă (43,6%) despre situația lor financiară din cauză că uneori cheltuielile lor curente sunt mai mici decât veniturile. Totuși, există și un segment de populație mai fericit, cu o situație economică mai degrabă bună (29,4%), care își permite uneori și cheltuieli suplimen-tare. Ce așteptări au respondenții pentru anul care urmează? În ceea ce privește situația financiară, mai mult de jumătate (dintre cei chestionați) cred că aceasta va rămâne la fel (57,2%), dar mai bine de un sfert speră că lucrurile vor sta mai bine (26,9%). Există însă și un segment (15,9%) care a precizat că se așteaptă ca peste un an situația în ceea ce-i privește să fie mult mai rea.Din rezultatele studiului aflăm și că, referitor la modul de gestionare al cheltuielilor, 34,1% dintre cei care au răspuns întrebărilor au obișnuința de a se împrumuta pentru a reuși să-și acopere cheltuielile lunare. Dintre aceștia, 40,3% se împrumută de 3 - 4 ori pe an, iar un procent de 31,3 se împrumută lunar. „Împrumutul se face, în primul rând de la membrii familiei, în proporție de 42,4%, de la prietenii apropiați (28,6%) și de la rude (14,6%). Datele scot în evidență o realitate destul de sumbră, în ceea ce privește motivele pentru care oamenii se împrumută. Cel mai important dintre acestea este acoperirea cheltuielilor lunare (29,1%). Alt motiv important este acoperirea altor datorii (18%)”, se arată în studiul iVox. Timpul de achitare pentru datoriile uzuale este între o săptămână și trei săptămâni (26,9%). Pe de altă parte, 21,3% dintre respondenți au precizat că plătesc aceste datorii într-o lună, iar alți 19% în mai puțin de o săptămână. „Sumele pe care respondenții le iau împrumut cumulat într-un an sunt mai degrabă mici. Astfel, 35,9% iau sub 100 de euro, 29,8% între 100 și 300 de euro și încă 14,1% între 301 și 500 de euro. Putem adăuga faptul că 38,1% dintre oameni spun că nu au datorii mari. Dintre cei care au astfel de datorii (în special rate și ipoteci), cei mai mulți (13,2%) estimează că va dura maximum cinci ani până le vor plăti, urmați de 11,2% care vor plăti în mai mult de 10 ani”, se mai arată în raportul de cercetare. (A.C.)Turbogeneratorul Unității 1 va fi deconectatSN Nuclearelectrica SA a anunțat că duminică, în jurul orei 13.00, turboge-neratorul Unității 1 a CNE Cernavodă va fi deconectat în condiții de siguranță de la sistemul energetic național. Acest lucru este necesar pentru înlocuirea unei componente (dintr-un sistem aferent generatorului electric) ce prezintă semne de uzură.Durata estimată a deconectării este de 12 - 14 ore. După finalizarea lucrării, turbo-generatorul va fi conectat din nou la sistemul energetic național. (A.C.)Moartea și bolile vin în containereAutoritățile din SUA sunt în alertă. În mai multe porturi sunt căutate containere frigorifice care au fost supuse unor lucrări de reparații în Vietnam. După exe-cutarea operațiunilor de service, acestea au devenit potențial peri-culoase. Câteva asemenea contai-nere au explodat în China și Brazilia, omorând trei oameni și rănind mai mulți. În portul Seattle au fost izolate opt containere suspecte. Garda de Coas-tă încearcă să identifice contai-nere similare în porturile Tacoma, Washington, Port-land, Oregon și Long Beach. Săp-tămâna trecută, în portul Oakland, din California, docherii au refuzat să mani-puleze contai-nerele frigorifice de teama produ-cerii exploziilor.Conform infor-mațiilor pe care le deținem de la câțiva lucrători, dar pentru care nu avem confirmarea din partea auto-rităților, în portul Constanța au fost izolate, deja, câteva containere frigorifice suspecte. Containerele care sosesc încărcate cu mărfuri oferă numeroase surprize. Pe 20 septembrie 2008, la descăr-carea navei „MSC Alyssa”, în portul Constanța, din patru containere au început să iasă vapori de acid clorhidric. Nouă lucrători au avut ne-voie de ajutor medical. Federația Internațională a Transpor-tatorilor și sindicatele din Marea Britanie, Olanda și Belgia au început un studiu privind containerele pericu-loase. Necesitatea lui a pornit de la o realitate: tot mai mulți docheri, va-meși, transportatori auto și naviga-tori, care au venit în contact cu containerele periculoase, acuză tot felul de afecțiuni. Problemele cele mai grave apar în momentul deschiderii respecti-velor containere, când cei prezenți sunt loviți de un val de gaze toxice ori de aer infestat cu substanțe nocive sau viruși periculoși. Mulți lucrători acuză dureri, amețeli sau îmbolnăviri. Studiul încearcă să ajungă la cauzele acestor fenomene și să găsească soluții. Poate că autoritățile naționale și internaționale ar trebui să se implice, la rândul lor, într-un asemenea studiu și să-l extindă la consecințele asupra consumatorilor și comunităților. Ce garanții avem că, odată cu marfa introdusă în supermarket-uri, nu sunt descărcate tot felul de boli de import? (I.T.C.)Top firme 2010 Constanța / Silvicultură, exploatare forestieră, extracția petrolului și a pietreiAstăzi vă prezentăm firmele constănțene care s-au situat pe primele trei locuri (acolo unde au fost ocupate toate aceste poziții) ale fiecărei clase de mărime a întreprinderilor pe domeniul de activitate „Industrie”, subdomeniile „Silvicultură și alte activități forestiere“, „Exploatarea forestieră”, „Extracția petrolului brut”, „Extracția pietrei, nisipului și argilei“ și „Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale”.Topul societăților comerciale din județul Constanța pe anul 2010 (conceput pe baza bilanțurilor financiar - contabile depuse de firme la sfârșitul anului trecut) a fost realizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.Silvicultură și alte activități forestiereMicroîntreprinderi:1. Panset SRL2. MI-RA-VIO International SRL3. TM Logistic Speed SRLExploatarea forestierăMicroîntreprinderi:1. Fauroping SRL2. La Petrică 93 SRLExtracția petrolului brutMicroîntreprinderi:1. Petromar Resources SAExtracția pietrei, nisipului și argileiMicroîntreprinderi:1. Piatra Lux Extract SRL2. Agregate - Piatra SRL3. West Construct Industry SRLÎntreprinderi mici:1. Scorpion S Construct SRLActivități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturaleÎntreprinderi mici:1. Intelect Contact Services SRLÎntreprinderi mari:1. Grup Servicii Petroliere SA. (A.C.)Tița 18.11.2011Nava Ro-Ro „UND ATILIM” deschide linia Pendik (Turicia) - Constanța„UND ATILIM” este prima navă Ro-Ro de pe ruta Pendik (Turicia) - Constanța, care deschide această linie. Ea va sosi pe data de 20 noiembrie, în terminalul ferry-boat de la Constanța Sud, încărcată cu autovehicule. Nava are 193 metri lungime, 26 metri lățime, capacitatea de 9.830 tdw și dezvoltă o viteză de 18,9 - 19,8 noduri. Este înregistrată sub pavilion Turcia.Pe data de 18 februarie 2011, Binali Yildirim, ministrul transporturilor și comunicațiilor din Turcia, dădea asigurări presei din străvechiul Tomis că, în cel mai scurt timp, linia Ro-Ro dintre porturile Constanța și Pendik (Istanbul) va fi deschisă. Ion TIȚA-CĂLINTița 18.11.2011Se pregătește boom-ul vehiculelor electriceUniunea Europeană, SUA și Japonia au semnat, la Geneva, un acord de cooperare pentru promovarea vehiculelor electrice. El va contribui la scăderea costurilor în această industrie și la o creștere explozivă a numărului de vehicule electrice puse în circulație. Acordul este gândit, totodată, ca o soluție pentru ieșirea din recesiune a țărilor dezvoltate. (I.T.C.)