Marinarii vor avea acces la mii de ziare şi reviste digitale la bordul navelor

Marinarii vor avea acces la mii de ziare și reviste digitale la bordul navelor

PressReader și Telemar Group din Canada au încheiat un parteneriat pentru a lansa o soluție de difuzare digitală a ziarelor și revistelor în transportul maritim comercial. Via PressReader, peste 4.000 de ziare și reviste în versiune completă vor fi disponibile prin satelit.Echipajele navelor vor putea descărca publicațiile direct de pe serverul local SeaMore pe propriile lor dispozitive Android și iOS. Conținutul va fi actualizat zilnic și va fi disponibil oriunde în lume.Printre titluri publicațiilor internaționale și regionale din peste 108 țări, ce vor putea fi descărcate, se numără: The Guardian, Washington Post, USA Today, The Times of India, The Hindu, The Philippine Daily Inquirer, Rheinische Post, Men’s Health.PressReader lucrează deja cu liniile de croazieră majore din întreaga lume pentru a oferi pasagerilor acest serviciu. Printre parteneri se numără Silversea, Seabourn, Crystal Cruises și The World. Telemar va fi de acum înainte distribuitorul exclusiv al soluției PressReader în sectorul transporturilor maritime comerciale.La dispoziția marinarilor vor fi puse și aplicații care le vor permite să efectueze apeluri bidirecționale și să trimită mesaje prin satelit. PressReader va fi pre-încărcat la bordul navelor în servere SeaMore și va putea fi accesat pe Toctoc MiFi. Aplicația le permite utilizatorilor să acceseze conținutul fără a utiliza datele cu caracter personal, oriunde în lume.Convenția internațională privind munca la bordul navelor MLC-2005 prevede accesul navigatorilor la știri, sport și divertisment. Pentru angajatorii care doresc să se conformeze standardelor internaționale, PressReader este o soluție de neprețuit. Companiile pot utiliza, de asemenea, serviciul pentru a găzdui și distribui propriile buletine informative, manuale de instruire și așa mai departe.