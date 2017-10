Marinarii visează o flotă comercială sub pavilion românesc

Ministerul Transporturilor are mari ambiții. Vrea să facă din Constanța al doilea port al Europei, după Rotterdam, a afirmat secretarul de stat Marin Anton. Declarația a fost făcută în cadrul conferinței regionale „Responsabilitatea socială cor-porativă. Gestionarea feno-menului pirateriei” - organizată de Centrul Român pentru Pregă-tirea și Perfecționarea Perso-nalului din Transporturi Navale (CERONAV), în colaborare cu „Spheres Agencies”. Secretarul de stat a enumerat investițiile ce urmează a fi fă-cute în portul Constanța (podul peste canal și cel de la insula artificială, extinderea rețelei feroviare, prelungirea digului de larg) și pe Dunăre (reabilitarea a 7 porturi fluviale, printre care și cel de la Cernavodă). Deputatul Mircea Toader și clc. Laurențiu Mironescu - director de programe în cadrul CERONAV au adus în atenția participanților un subiect de mare interes: renașterea flotei sub pavilion românesc. Cum se poate realiza acest lucru? Prin promovarea unui pachet legis-lativ, au spus cei doi. Acesta trebuie să stimuleze, printr-un impozit forfetar pe tonaj, înmatricularea navelor arma-torilor români sau străini sub pavilion românesc. Un astfel de proiect va aduce venituri la bugetul statului, fără să se chel-tuiască vreun leu din banul public. Pentru a atrage credite de la băncile străine și a stimula con-strucția de nave sub pavilion românesc, va fi nevoie de o lege a ipotecii adaptată la spe-cificul shipping-ului, a afirmat Mironescu. Pachetul normativ va trebui să rezolve și problemele sociale ale navigatorilor. Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Naviga-torilor, a prezentat inițiativele organizației sale pe linia îmbu-nătățirii cadrului normativ din shipping-ul românesc. Acestea au în vedere: statutul persona-lului navigant (care să prevadă drepturile și obligațiile acestuia și să soluționeze problemele de protecție socială), carnetul de marinar, companiile de crewing (a căror responsabilitate socială ar urma să crească), condițiile minime la îmbarcarea marina-rilor și altele. Cele mai multe comunicări și luări de cuvânt au tratat feno-menul pirateriei din Golful Aden. Sever Voinescu, șeful dele-gației comisiei parlamentare NATO, a făcut o trecere în revistă a acțiunilor întreprinse de organismele internaționale și marile puteri pentru protecția navelor comerciale. Adrian Mihălcioiu a prezentat scrisoa-rea semnată de organizațiile internaționale ale armatorilor, Federația Internațională a Transportatorilor și SLN, prin care se cere guvernelor lumii să restabilească siguranța navigației în Golful Aden. Raportorii au apreciat că fenomenul are rădăcini economice și sociale generate de situația de instabilitate politică din Somalia și că el trebuie combătut, în primul rând pe us-cat, prin eradicarea cauzelor sale. Tema responsabilității corporative a fost tratată în comuni-cările prezentate de Daniel Albu – directorul general al companiei „Histria Shipmanagement” și de Luminița Lazăr, reprezentanta Asociației Soțiilor Naviga-torilor din cadrul companiei „Barklav”.