Marinarii sunt ţapii ispăşitori pentru mizeriile din shipping

Marinarii sunt țapii ispășitori pentru mizeriile din shipping

Shipping-ul internațional este zguduit de un nou caz de incriminare a navigatorilor. Echipajul navei „Seaman Guard Ohio“, înmatriculat sub pavilion Sierra Leone, este acuzat de deținere ilegală de arme.„Seaman Guard Ohio”, utilizată ca navă de depozitare a armelor și gărzilor înarmate, a fost interceptată pe 12 octombrie 2013, în apele Indiei, și reținută. În urma unor îndelungate procese, cu răsturnări de situație, cei 10 membri ai echipajului și 25 de membri ai gărzilor înarmate au fost condamnați la cinci ani de închisoare. Acuzații mai au la dispoziție calea atacului la Curtea de Apel.Federația Internațională a Transportatorilor a decis să achite costurile asistenței juridice a echipajului, fiind convinsă de nevinovăția acestuia.Șeful secțiunii navigatorilor din cadrul ITF, Dave Heindel, a declarat: „Acesta este un caz clar de incriminare nedreaptă a echipajului navei. Navigatorii au fost condamnați pe baza presupunerii că ei sunt responsabili pentru existența armelor de la bord, pe care nu le-au manipulat niciodată. Cum poate fi închis bucătarul navei timp de cinci ani pentru posesie de arme, când singurele lucruri pe care le-a manipulat au fost oala și tigaia? Este o nedreptate! Adevăratul responsabil este operatorul navei, compania AdvanFort, care s-a jucat cu normele, reglementările, cu înmatricularea navei și asigurarea, băgând echipajul și gărzile înarmate în mizeria asta. Acum și-au abandonat angajații și se spală pe mâini.”Din păcate, cazurile de incriminare a echipajelor se înmulțesc, afirmă Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor. „Pe nave sunt descoperite droguri, arme, materiale interzise, au loc accidente soldate cu poluări ori cu pierderi de vieți omenești. Comandanții și echipajele sunt incriminați și cercetați ani de zile sub detenție, fără să li se respecte drepturile. Până și echipajele care participă la salvarea emigranților din valurile mării sunt incriminați pe motiv că ar fi implicați în traficarea emigranților. Autoritățile vor să găsească un țap ispășitor și se îndreaptă împotriva navigatorilor, iar în foarte multe cazuri, aceștia nu au parte de un tratament corect și nu li se respectă drepturile.”De-a lungul anilor, mai mulți marinari români au fost acuzați pe nedrept și tratați inuman în timpul cercetărilor penale, amintește Adrian Mihălcioiu. Patru români de pe nava „Luna del Mar“ au fost ținuți un an și două luni în închisorile portugheze, sub acuzația de trafic de droguri, fără a fi judecați. În 2007, instanța din Lisabona a constatat că românii sunt nevinovați și i-a eliberat. În perioada detenției, autoritățile române nu le-au acordat nicio atenție. Singurii care au crezut în nevinovăția lor și i-au ajutat prin toate mijloacele au fost Adrian Mihălcioiu, inspectorul ITF - România, și colegii săi din conducerea Sindicatului Liber al Navigatorilor.v v vUn alt caz este cel a lui Florin Filip, comandantul navei „RM Power”; împreună cu secundul Robert Racoviță, a fost arestat în Argentina, în august 2013, în baza unor acuzații ce s-au dovedit a fi nefondate. Nava plecase din Congo la începutul lunii iulie, având un echipaj de 21 de oameni. La puțin timp de la plecare, la bord au fost descoperiți șapte pasageri clandestini. Nava a fost nevoită să se întoarcă din drum și să-i debarce.La sosirea în portul Rosario, din Argentina, șase membri ai echipajului - patru filipinezi și cei doi ofițeri români - au fost arestați, fiind învinuiți că ar fi aruncat peste bord, la 400 kilometri de coasta africană, patru pasageri clandestini congolezi.Acuzațiile la adresa românilor nu au fost probate și, drept urmare, ei au fost eliberați. Comandantul Florin Filip era grav bolnav. Plecase sănătos din România, dar în urma șocurilor provocate de întâmplările prin care trecuse și a stresului prelungit, organismul său a dezvoltat un cancer galopant. În ciuda agravării stării de sănătate, nu i s-a dat voie să părăsească Argentina, imediat după eliberare, pentru a merge să se trateze. Abia pe 23 februarie 2014 i s-a permis să urce în avionul care îl ducea spre țară. A fost prea târziu. În timpul zborului spre casă, comandantul s-a stins din viață.„Tradiția navigatorilor români nu este de a face trafic cu stupefiante pe mare și de a comite crime. Navigatorii români sunt recunoscuți ca oameni pașnici, care își văd de munca lor, ca buni profesioniști, care merg pe mare pentru a câștiga un ban muncit și a-și întreține familia. În general, navigatorii nu trebuie priviți ca niște criminali. Acțiunile ilegale în care ajung să fie implicate navele, fără știința echipajelor, sunt coordonate de afară, de la uscat, de proprietarii de mărfuri, de agenții și operatorii portuari, de cei ce încarcă și descarcă marfa. Navigatorii nu au dreptul să desigileze containerele și magaziile navelor, să controleze conținutul lor. Nu pot controla dacă navele au legate de chilă cutii cu droguri și n-au de unde să știe că navele au compartimente secrete pentru droguri. Rolul echipajului este acela de a duce nava dintr-un port în altul. Dar pentru unele autorități este mult mai comod să bage în pușcărie un echipaj decât să-i caute pe adevărații vinovați”, afirmă liderul SLN.Navigatorii cărora li se încalcă drepturile de către autorități, fiind incriminați pe nedrept, se pot adresa fundației Seafarers’ Rights International, amintește Mihălcioiu. Această structură funcționează în cadrul ITF și asigură asistență juridică marinarilor.În anul 2012, a fost realizat un sondaj, pe un eșantion de 3.480 de navigatori, din 18 țări, reprezentând 68 de naționalități diferite. Studiul a arătat că 8% dintre marinari s-au confruntat cu acuzații penale. În rândul comandanților de nave, ponderea celor supuși acuzațiilor penale era de 24%.În timpul cercetărilor penale, 87% dintre cei ce au trecut printr-o astfel de experiență n-au beneficiat de reprezentare juridică. 91% dintre cei ce au avut nevoie de translatori nu au beneficiat de serviciile lor. 89% dintre navigatorii ajunși în fața procurorilor au afirmat că nimeni nu le-a explicat care sunt drepturile lor. 80% dintre cei ce s-au confruntat cu acuzații penale s-au simțit amenințați sau intimidați.