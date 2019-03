Marinarii români vor protesta la Bruxelles împotriva dumping-ului social

Începând din luna ianuarie 2019, pe bătrânul continent, se desfășoară campania „Transport echitabil în Europa!”, organizată de Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF). „Campania va culmina cu o demonstrație și un miting de protest organizate pe data de 27 martie, la Bruxelles - a declarat, pentru cotidianul ”„Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor și șef al Inspectoratului ITF România.







„În rândul transportatorilor europeni din toate sectoarele (aero, terestre și navale) s-au acumulat numeroase nemulțumiri. Cele mai multe sunt legate de dumping-ul social. Uniunea Europeană a fost multă vreme un model de succes în transporturi. Astăzi, unele profituri sunt făcute mai puțin corect, iar lucrătorii nu se bucură de toate drepturile cuvenite pentru munca depusă. Sindicatele din transporturi luptă pentru o Europă unită, cu un nivel social și profesional ridicat, în care lucrătorii din transporturi să fie parte a unui sistem echitabil. Suntem împotriva concurenței neloiale, a dumping-ului social la care Europa a închis ochii de-a lungul anilor. Dacă multe alte aspecte din domeniul transporturilor au fost corect reglementate, în schimb sunt prea puține mecanisme legislative care să ducă la eliminarea dumping-ului social”, a spus Mihălcioiu.







Atenționare pentru viitorii europarlamentari

Pe 26 mai 2019 vor avea loc alegerile europarlamentare în cele mai multe țări membre ale Uniunii Europene. De ce a fost aleasă data de 27 martie – în plină campanie pentru scrutinul european – pentru organizarea acțiunii de protest a transportatorilor?

„Viitorii europarlamentari trebuie să afle nemulțumirile și revendicările transportatorilor și să ia act de forța lor. Acesta este scopul demonstrației de la Bruxelles. Vom fi prezenți zeci de mii de demonstranți, din toate ramurile de transport și din toate țările europene. România va fi reprezentată de un număr consistent de participanți din transporturile navale, aeriene, feroviare și rutiere, din sectorul public și cel privat. Sindicatul Liber al Navigatorilor va trimite zece reprezentanți”, a declarat Mihălcioiu.

Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (înființată la congresul din 14 - 15 iunie 1999) reprezintă interesele a peste 5 milioane de lucrători din transporturi, din mai mult de 200 de sindicate și 41 de țări europene. În cadrul ei sunt reprezentate următoarele sectoare: aviația civilă, pescuitul, căile navigabile interioare, logistica, transportul maritim,

porturile și docurile, căile ferate, transportul rutier, turismul și transportul public urban. Organizația are, de asemenea, structuri care reprezintă femeile și tinerii lucrători.

ETF este brațul european al Federației Internaționale a Lucrătorilor din Transporturi (ITF), cea mai mare structură sindicală din lume.













Un sindicat foarte activ

Sindicatul Liber al Navigatorilor și Inspectoratul ITF România se numără printre cele mai active structuri sindicale în lupta pentru apărarea drepturilor marinarilor.







„În ultima vreme, pe navele din portul Constanța au fost mai multe cazuri de neplată a echipajelor. Printre acestea s-au numărat navele <Huseyn Javid> (sub pavilion Malta) și <Beccaria> (sub pavilion Panama), una cu peste șapte luni de neplată a salariilor, alta cu aproape patru luni. Odată ajunse în portul Constanța, problemele s-au rezolvat, pentru că s-au implicat toate părțile și, din fericire, echipajele erau sindicalizate. Cu ajutorul mijloacelor de care dispune ITF am reușit să contactăm armatorii și să îi determinăm să achite salariile.







Faptul că România a ratificat Convenția internațională privind munca și viața pe mare - MLC 2006 a contribuit la reușita demersului nostru. Noi, cei care reprezentăm SLN și ITF România, am apelat la serviciul de Port State Control din cadrul Autorității Navale Române, iar acesta a reținut cele două nave. Nu este prima oară când ANR intervine. Un număr mare de nave au fost reținute de PSC pentru nerespectarea Convenției MLC 2006. Lucrurile au început să intre pe făgașul normal. Armatorii încep să afle că, în România, nu li se mai permite să încalce drepturile echipajelor. În zona Mării Negre, și alte state - Rusia și Bulgaria - au început să aplice prevederile Convenției MLC 2006. Așteptăm ca Turcia, Ucraina și Georgia să facă același lucru, astfel încât Marea Neagră să nu mai fie o mare a rușinii”, a declarat Adrian Mihălcioiu.