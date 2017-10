Marinarii români de pe navele „Free Neptune” şi „Olympus” trec prin momente dramatice

Marinarii români de pe navele „Free Neptune” și „Olympus” trec prin momente dramatice

Mii de marinari români vor fi de 1 Mai și de Paște, departe de casă, pe mările și oceanele lumii. Cei mai mulți dintre ei - chiar dacă muncesc pe nave străine, de multe ori în condiții sub standard - au posibilitatea să respecte tradițiile legate de aceste zile.Din păcate, românii de pe navele „Free Neptune” și „Olympus” nu se vor putea bucura de Ziua Internațională a Muncii și de Sărbătorile Pascale. Bulk-carrier-ul „Free Neptune” (fost „Golden Laker”), aparținând unui armator grec, se află în rada portului Nouakchott, din Mauritania, în black-out (cu motorul defect și fără combustibil). La bord se află un echipaj de 17 oameni: comandantul român (originar din București) și 16 egipteni.Comandantul a lansat semnalul de pericol. Operatorul navei a promis că va lua legătura cu un agent din Nouakchott, pentru a asigura 2 tone de motorină în butoaie, urmând ca nava să se îndrepte spre portul Dakar, dacă motorul va fi repornit cu mijloacele bordului.„Întrucât nicio instalație, inclusiv frigiderele, nu funcționează, alimentele s-au degradat, temperatura aerului fiind de 45 de grade. Încercăm să determinăm armatorul navei să rezolve urgent situația de criză de pe Free Neptune” - a declarat Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor.Nava „Free Neptune” are 185 m lungime, 23 metri lățime, capacitatea de 30.838 tdw, a fost construită în 1996 și este înmatriculată sub pavilion Liberia.Situația celor 29 români de la bordul navei ro-ro „Olympus”, sub pavilion britanic, rămâne, în continuare, critică. Nava se află în radă la Port Said, fiind reținută de autoritățile egiptene și având probleme la motor. Echipajului i s-au asigurat, pentru moment, alimente, apă și combustibil, în urma presiunilor exercitate de SLN și Ministerul Afacerilor Externe. Disperați, marinarii au solicitat ajutorul statului român pentru a li se achita salariile neplătite de circa patru luni și a fi repatriați. Angajatorul lor este o companie grecească.