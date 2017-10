Marinarii români, condamnaţi să câştige mai puţin decât occidentalii

1

Salarii versus nationalitate

Sunt marinar si nu ma consider nedreptatit ca un englez castiga mai bine decat mine. La compania la care muncesc eu, un englez are cu aprox 10% mai mult decat un roman. Nu cred ca este mult. N-as vrea sa am salariu de englez si sa traiesc in Anglia cu banii respectivi, prefer Romania si salariul meu. Problema cred ca este alta pt romani. Unde isi mai gasesc studentii de munca. Sunt f putine locuri pt cadetii romani. E greu sa isi faca stagiul si apoi sa-si gaseasca de munca, m ales cei care-s punte. Voiaje bun, Aditza