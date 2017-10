Marinarii de la Marea Neagră vor propriul contract colectiv de muncă

În martie 2012, în cadrul unei reuniuni istorice găzduite de Madison Meeting Room, din Istanbul, s-au pus bazele proiectului: „Marea Neagră fără nave sub standard”. Inițiatorii au fost liderii sindicatelor navigatorilor din Bulgaria, Georgia, Israel, Rusia, România, Turcia și Ucraina, afiliate la Federația Inter-națională a Transportatorilor (ITF). Aurel Stoica, secretarul general al Sindicatului Liber al Navigatorilor, este membru al comitetului care gestionează proiectul. „Marea Neagră este regiunea unde au loc numeroase evenimente în shipping: naufragii, eșuări, incendii, pierderi de vieți ome-nești, nave și echipaje abandonate, neplata salariilor. Convențiile maritime internaționale sunt încălcate. Marea Neagră are o piață a navlurilor (tarifelor de transport) ieftină, este o zonă de dumping, cu navigație sub standard și cu mari riscuri. În multe porturi din regiune, autoritățile nu cooperează cu sindicatele naviga-torilor, România fiind o excepție. Avem cazuri frecvente de echipaje provenite din țările riverane, care apelează la Inspectoratul ITF - Ro-mânia pentru soluționarea plângerilor. Acest lucru demonstrează că sindicatele din țările lor nu sunt destul de puternice, dar și că gradul de sindicalizare al navigatorilor din bazinul Mării Negre e scăzut” - a declarat secretarul general al SLN. Comitetul ITF Black Sea va face presiuni asupra autorităților să își îndeplinească atribuțiile prevăzute de legislația națională și internațională. El va propune conducerii ITF adoptarea unui tip de contract colectiv de muncă pentru navele care circulă numai în apele Mării Negre, a precizat Aurel Stoica. Cerințele lui vor fi sub cele standard ale ITF, dar peste nivelul minim stabilit de Organizația Internațională a Muncii. Contractul va asigura conformarea angajatorilor la Convenția Internațio-nală MLC 2006, iar cei ce nu îl vor respecta vor fi scoși de pe piață. Următoarea reuniune a ITF Black Sea va avea loc în luna octombrie, la Istanbul.