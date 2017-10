Marinarii britanici şi olandezi s-au unit într-un sindicat comun

Marinarii britanici și olandezi s-au unit într-un sindicat comun

Fenomenul globalizării are impact și asupra formelor de organizare a sindicatelor. Existența unor companii și patronate transnaționale nu putea rămâne, la nesfârșit, fără un răspuns în plan sindical. Pe data de 15 mai, Nautilus NL, din Olanda, și Nautilus UK, din Marea Britanie (fostă NUMAST), au anunțat unificarea lor sub numele Nautilus International. Noua organizație transfrontalieră reprezintă interesele a 24.000 de comandanți de nave, ofițeri, nebrevetați și personal marinăresc de pe apă și de pe uscat. Mark Dickinson a fost ales primul secretarul general al sindicatului mamut. Dacă metoda va fi preluată și de alte organizații, am putea asista, în viitor, la nașterea sindicatului româno – francez Renault, a celui româno – american Ford sau a unuia româno - coreean Daewoo.