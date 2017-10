Scrisoare de la Isola del Giglio

Marinari români participă la spectaculoasa salvare a epavei Costa Concordia

Pe 6 septembrie va avea loc operațiunea de ranfluare„Bună seara, mă aflu la Isola del Giglio unde s-a scufundat Costa Concordia. Sunt marinar pe nava tehnică macara plutitoare „Micoperi 30", care aparține companiei italiene Micoperi.”Mesajul l-am primit de la Alexandru Ioan Ghiță, proaspăt absolvent al Universității Maritime din Constanța. Tânărul nu este la primul voiaj. Pentru a-și îndeplini perioada obligatorie de stagiatură pe mare, a acceptat să plece ca simplu marinar pe nave franceze și italiene. A dobândit o experiență care îl va ajuta în cariera de ofițer.Acum, împreună cu alți marinari români, participă la unul dintre cele mai dificile și spectaculoase proiecte din istoria navigației: ranfluarea epavei pachebotului Costa Concordia.Pe 13 ianuarie 2012, nava s-a ciocnit de o stâncă în apropierea insulei italiene Giglio, din Marea Mediterană. Bordajul a fost sfâșiat, compartimentele, inundate și Costa Concordia s-a înclinat la 65 grade, devenind nemanevrabilă. Majoritatea celor peste 4.200 de persoane de la bord au fost salvate. Accidentul s-a soldat cu 15 morți și 20 de dispăruți.Ranfluarea este executată de compania americană Titan Salvage, în parteneriat cu firma italiană Micoperi, specializată în proiectarea și executarea construcțiilor subacvatice. Trebuie spus că Titan Salvage își merită renumele. În ultimii cinci ani a efectuat peste 70 de operațiuni majore de salvare și de scoatere a epavelor din apele mărilor, plus alte 300 de proiecte dificile.Epava de lângă Isola del Giglio pune la grea încercare echipa de 450 de tehnicieni care lucrează contra cronometru, de mai bine de un an. Gigantul de 114.147 tone, cu lungimea de 291 metri și lățime de 38 metri, trebuie ranfluat înainte de primele furtuni. Operațiunile sunt executate astfel încât impactul asupra mediului să fie minim.„Comandantul navei noastre - povestește marinarul român - este Mario Antonio Iarlori. În urmă cu câțiva ani, când era la comanda navei «Buccaneear», a fost răpit de pirați. A fost eliberat după câteva luni, după ce s-a plătit recompensa de câteva milioane de euro. Bosun este Altamura Pietro, mecanic șef e Minutillo Giuseppe, iar ofițer II, Tommaso Giannetti. Un bucătar foarte bun și brutar apreciat este Tiberiu Pintilie. Marinari, sudori, scafandrii, electricieni, macaragii - toți lucrăm non stop, zi și noapte, în ture de 12 ore, pentru că extracția navei este programată pe data de 6 septembrie 2013.Concordia este scufundată pe tribord, tot bordul fiind sub apă. De babord s-au sudat flotoare, de la prova până la pupa. De ele sau atașat cabluri de tracțiune, care încing nava de la un bord la celălalt, pe sub apă. Pe partea cealaltă sunt prinse în vinciuri uriașe. În plus, au mai fost sudate lanțuri foarte mari, care, la fel, ajung pe partea cealaltă, unde vor fi trase de vinciuri.Sub Concordia s-a mai construit o platformă, pe care nava va fi poziționată după ce va fi răsturnată. La prova s-a atașat un tanc de balast, care este un mulaj al acesteia. O îmbracă de la babord la tribord pe sub apă.Se lucrează în condiții de maximă siguranță, orice greșeală putând fi fatală.Concordia este prevăzută cu camere de luat vederi, fiind monitorizată ca nimeni să nu pătrundă în interior. După accident și evacuarea oamenilor, totul a rămas înăuntru așa cum era în acel moment. Nimic nu a fost scos. În jurul navei, patrulează șalupele de securitate, astfel că nimeni nu se poate apropia de ea.Nava noastră se află lângă Concordia, la tribord. Pe partea cealaltă, este nava americană „ASV Pioneer”, tot o macara plutitoare.Rolul nostru este să aprovizionăm cu materiale lucrările la Concordia. În plus, am participat la executarea majorității lucrărilor de pe epavă, întrucât nava noastră are macarale uriașe.Comandantul Antonio Iarlori este cel mai bun pe care l-am întâlnit până azi. Dă dovadă de un calm extraordinar. Reușește să le insufle și celorlalți membri ai echipajului calmul și încrederea sa.Zi de zi, suntem filmați în continuu. Este un proiect despre care și americanii au zis că n-au mai întâlnit așa ceva.În ciuda faptului că cei de pe Insula Giglio s-au plâns că și-au pierdut turiștii și au primit 80 de milioane euro despăgubire, rămâi uimit câți turiști debarcă zi de zi, să-și satisfacă curiozitatea.Sunt mândru că sunt aici, să dau o mână de ajutor la acest megaproiect.”