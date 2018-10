Marinari acuzaţi de contrabandă, marinari pe care patronii "au uitat" să-i mai plătească

Flota comercială a României, acum 20 de ani

Marinari acuzați de contrabandă, marinari pe care patronii "au uitat" să-i mai plătească

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.După cum v-am mai informat, în urma percheziției efectuate la bordul navei „Agnita”, în data de 8 septembrie 1997, Poliția Transporturi a capturat 113 baxuri de țigări „Assos” și „LM”. Comandantul Ion Marius Apostol și căpitanul Bebe Ivan au fost reținuți 24 de ore și, apoi, arestați pe o perioadă de cinci zile, sub acuzația de „comitere a infracțiunii de contrabandă”. De asemenea, s-au declanșat cercetările asupra echipajului, pentru „complicitate la contrabandă”.Pe 14 septembrie 1997, cei doi arestați au fost eliberați. Între timp, întregul echipaj a fost debarcat de pe nava „Agnita”, fără nicio decizie scrisă. Interesându-se la conducerea companiei Alexandros Dyron, care are nava în operare, echipajul a fost informat că debarcarea s-a făcut la solicitarea companiei Petromin (armatorul navei), căreia i s-a cerut acest lucru de către Poliția Transporturi. Toată lumea se ferește, însă, să elibereze vreun document scris, iar statutul echipajului, în ceea ce privește raporturile sale de muncă, pare a fi neclar.Echipajul navei „Agnita“ acuză PolițiaMarius Șerbu, șeful biroului personal din cadrul companiei Petromin, ne-a declarat că debarcarea s-a făcut, într-adevăr, la solicitarea Poliției, dar nu cunoaște motivația, pentru că adresa se află la conducere. Cât privește statutul echipajului, Șerbu ne-a comunicat că acesta „se află în drepturi, adică își efectuează concediul și zilele de compensații”.În cursul zilei de luni, echipajul a depus o plângere la Parchetul Militar Constanța, împotriva inspectorului șef al Poliției Transporturi, Constantin Lian, pentru faptul că a solicitat companiei Petromin să îl debarce de pe navă.„Am fost considerați vinovați (fără niciun fel de probă) și, mai mult decât atât, fără să ni se aplice prezumția de nevinovăție”, se arată în plângerea penală. Echipajul consideră că, prin această măsură, i-a fost încălcat dreptul constituțional la muncă, afirmând că „nu am făcut altceva, prin acțiunea noastră, decât să încercăm a ne asigura o sursă de venit pentru noi și familii”. În finalul plângerii se spune: „Noi reclamăm o gravă încălcare a Constituției țării noastre și solicităm anchetarea persoanelor responsabile de îngrădirea - dreptului nostru la muncă”. (18 septembrie 1997)Arestate de creditoriDeși se simte o înviorare pe piața navlurilor, criza flotei naționale nu pare a se atenua. Dimpotrivă, în fiecare zi auzim de noi arestări de nave, de noi conflicte între echipaje și patronii companiilor de navigație.Ultimele vești neplăcute le avem de la bordul navelor „Mediaș” și „Târgu Mureș”, aflate în exploatarea firmei Agemar Tulcea. „Mediaș” este arestată în portul Palermo (Italia), pentru datorii față de terți. Echipajul este, la, rândul său, nemulțumit pentru că nu i s-au achitat drepturile pentru 102 zile de voiaj.După cum aflăm dintr-un mesaj transmis de căpitanul Francesco Paolo Saitta, inspector ITF, printre cei neplătiți de Agemar Tulcea se numără: Nicolae Constantin (care reclamă suma de 4.080 de dolari), Alexandru Dobre (4.080 de dolari), Daniel Ranfiu (2.550 de dolari), Nicolae Ciucă (1.734 de dolari), Teodor Danilov (1.530 de dolari), Dobre Postică (1.224 de dolari), Gheorghe Păun (1.530 de dolari) și Constantin Cabuz (1.530 de dolari).Dintr-o radiogramă transmisă de la bordul navei „Târgu Mureș” și semnată de șeful mecanic Ștefan Marcu, ofițerul I Nicolae Zugravu, ofițerul II Valentin Dâlcu și electricianul Erchean Omer, aflăm că aceasta este reținută în portul italian Ravenna, din cauza unor litigii comerciale. Echipajul informează Sindicatul Liber al Navigatorilor că nu și-a primit diurna pe ultimele cinci luni (e vorba de circa 90.000 de dolari), iar salariul pe luna februarie nu a ajuns la familiile rămase în țară nici până la această oră.Navigatorii de pe „Târgu Mureș” susțin că au epuizat, fără niciun rezultat, toate căile de dialog cu patronii de la Agemar. De aceea, sunt hotărâți să treacă la acțiune. Echipajul va decide dacă va mai pleca din portul Ravenna înainte de a fi plătit sau își va duce nava în rada portului Istanbul, unde va aștepta, în ancoră, sosirea dolarilor. (2 aprilie 1997)Protest pe cargoul „Alba“Cei 23 de marinari români de pe cargoul de 7.800 tdw „Alba” s-au blocat la bordul navei. Vasul e ancorat în portul israelian Haifa, de la începutul lunii septembrie 1997.Echipajul protestează astfel pentru că nu și-a primit salariile din luna aprilie, data începerii voiajului. Cargoul aparține armatorului privat Alba Shipping și a fost închiriat Agenției Navlomar până pe 17 septembrie, când s-a reziliat contractul de bare-boat.Nava „Alba” este ipotecată la Bancorex, în contul unor datorii ale armatorului la această bancă. Pe fondul falimentului companiei Alba Shipping, protestul echipajului de pe „Alba” s-a radicalizat după data de 17 septembrie, prin interzicerea accesului la bord al autorităților israeliene și sechestrarea încărcăturii.Viorel Covrig, directorul general al Navlomar, a declarat că șeful agenției din Pireu, Virgil Drăgan, și un reprezentant al Bancorex s-au deplasat în Israel pentru soluționarea conflictului. (29 octombrie 1997)Compania N.l. Johnson va plăti echipajeleCompania de navigație N.l. Johnson a convenit cu armatorul Navrom ca, odată cu preluarea navelor „Focșani”, „Cotnari”, „Panciu” și „Drăgășani”, care au fost în exploatarea firmei Self Invest, să preia și datoriile către echipajele care se află sau au fost pe navă.Conform înțelegerii dintre N.l. Johnson, Navrom și Sindicatul Liber al Navigatorilor, marinarii de pe aceste nave, aflați în prezent pe uscat, trebuie să își declare drepturile bănești pe care le au de încasat. În acest scop, ei se pot prezenta la SLN pentru a prezenta dovada drepturilor cuvenite (bonuri valorice sau state de plată).Sindicatul va centraliza solicitările și dovezile, urmând a le prezenta companiei N.l. Johnson, pentru plata datoriilor. Din informațiile noastre, rezultă că N.l. Johnson a solicitat un credit de 6 milioane dolari, pentru plata datoriilor navelor și pentru repararea lor. (27 martie 1997)