Marina nigeriană a interceptat şi arestat o navă belgiană cu şase români la bord

Scandalul „St Vanessa“

Marina nigeriană a interceptat și arestat o navă belgiană cu șase români la bord

Șase navigatori români de pe tancul chimic belgian „St Vanessa“ sunt implicați într-un scandal naval în Nigeria. Autoritățile din această țară au dat mai multe comunicate de presă contradictorii. Inițial, au afirmat că nava nu era autorizată să opereze în zonă și că avea 75.000 tone de petrol brut, în momentul în care a fost interceptată de marina nigeriană. La bordul ei s-ar fi aflat un echipaj mixt, compus din britanici, togolezi, francezi și nigerieni.Imediat, armatorul francez „Sea - Tankers” și navlositorul „GlobeComodities Africa Enterprices” au reacționat, dând comunicate de presă prin care au demontat afir-mațiile autorităților nigeriene. Ei au respins acuzațiile de contrabandă, ca fiind nefondate. Cele două companii precizează că nava are capacitatea de numai 19.117 tdw, deci nu ar fi putut transporta 75.000 tone de petrol brut, cum susțin autoritățile nigeriene, care au acuzat „St Vanessa” că ar fi luat parte la un furt de 8,5 milioane de barili de petrol (1.275.000 tone), începând din data de 6 iunie 2012. Pe de altă parte, susțin armatorul și navlositorul, nava era goală, iar în momentul intercep-tării se afla în apele internaționale.Afirmațiile autorităților nigeriene nu corespund realității nici în ceea ce privește componența echipajului. Potrivit precizărilor celor două companii, comandantul și ofițerii sunt români, iar nebrevetații sunt filipinezi. Ele au anunțat că sunt în contact cu autoritățile și guvernul nigerian, în vederea eliberării rapide a navei și a echipajului.Ulterior, comandamentul marinei nigeriene a ieșit în presă cu alte de-clarații, susținând că, de fapt, a reți-nut nava pentru buncheraj ilegal în zona de coastă și că la bord se află 15 navigatori: 6 români și 9 filipinezi.Potrivit poveștii prezentate de autoritatea militară, „St Vanessa” a plecat din portul Lome și a sosit în zona Akassa, fără a avea aviz să opereze în apele nigeriene. Timp de circa 10 zile, nava ar fi pendulat între o locație aflată la 100 mile de coasta Akassa și altă locație situată la 10 mile de coastă. Se apropia noaptea de țărm și se îndepărta spre larg, la primele ore ale zilei. „NNS Zaria”, o navă a marinei nigeriene, a inter-ceptat-o, dar „St Vanessa” a refuzat să se supună ordinelor militarilor și a mărit viteza. După trei ore de urmărire, tancul petrolier a fost oprit și arestat.În prezent, „St Vanessa” se află pe râul Bonny, pentru cercetări. Investigațiile preliminare - susțin reprezentanții autorităților nigeriene - arată că „St Vanessa” se pregătea să se angajeze în activități ilegale. Adică nu făcuse nimic împotriva legii, doar intenționa. Cum se poate demonstra acest lucru? Întreaga poveste prezentată de conducerea marinei militare nigeriene este cusută cu ață albă.Despre Nigeria se știe că democrația și statul de drept nu funcționează, că instituțiile sunt corupte și că este tolerată pirateria. Multe dintre navele și echipaje care au ajuns pe coasta Nigeriei, inclusiv cu navigatori români la bord, au fost fie victimele piraților, fie ale autorităților corupte.Pe data de 9 ianuarie 2011, „Chassiron”, un tanc petrolier de 9.000 tdw, sub pavilion belgian, a fost atacat de pirații nigerieni. Cei șase ofițeri români și nouă nebre-vetați filipinezi au fost maltratați și jefuiți.Referindu-se la românii de pe „St Vanessa”, Adrian Mihălcioiu, li-derul Sindicatului Liber al Naviga-torilor a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Nu ne putem implica în acest caz, întrucât cei șase ofițeri nu sunt membri SLN. Sperăm că echipajul a fost plătit dublu, având în vedere că a navigat într-o zonă de mare risc, și că angajatorul va acționa pentru rezolvarea rapidă a neînțelegerilor cu autoritățile și aducerea echipajului acasă. Noi vom informa membrii noștri de sindicat asupra pericolelor la care se expun navigând în asemenea zone.”Nava „St Vanessa” are 140 m lungime, 23 m lățime, capacitatea de 19.117 tdw și a fost construită în 2002. Este înregistrată sub pavilion Belgia, după ce mai întâi a navigat sub pavilion Luxemburg.