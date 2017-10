Marile speranţe ale mişcării sindicale din portul Constanţa

Marile speranțe ale mișcării sindicale din portul Constanța

Ultimul contract colectiv de muncă din transporturi a fost cel din perioada 2008 - 2010. Nu a mai putut fi reînnoit din cauza evoluțiilor potrivnice pe plan economic, legislativ și sindical.În anul 2011, profitând de criza economică, Guvernul Boc a adoptat o legislație profund anti-sindicală, a cărei țintă a fost reducerea drepturilor salariaților, tăierea lefurilor și slăbirea mișcării sindicale. Prin modificările aduse Codului muncii, Legii sindicatelor și prin adoptarea Legii dialogului social, a fost desființat contractul colectiv de muncă la nivel național și au fost ridicate bariere aproape de netrecut în calea negocierii contractelor colective pe sectoare de activitate.Organizațiile sindicale s-au dovedit insuficient de unite și de puternice pentru a depăși piedicile. Dimpotrivă, sub presiunea orgoliilor și intereselor liderilor de la toate nivelurile, și-au pierdut mult din coeziune și forță. Exemplul cel mai concludent îl reprezintă scindarea mișcării sindicale din portul Constanța, fapt ce a făcut imposibilă negocierea unui contract colectiv de muncă la nivel de sector.Situația s-ar putea schimba în curând, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Silviu Stanciu, președintele Federației Sindicale „Trans Conex”.„Organizația noastră cuprinde 11 sindicate, cu peste 1.500 de membri. În prezent, discutăm cu două sindicate puternice, care și-au exprimat intenția să ni se alăture. Cu aportul lor de 1.300 de membri de sindicat, federația noastră va obține reprezentativitatea la nivel de sector. Acest fapt va avea implicații majore pe planul raporturilor de muncă. Va fi deblocat mecanismul negocierilor colective nu doar la nivel de sector, ci și la nivel de unitate. În prezent, sindicatele din 80% dintre unitățile portuare și-au pierdut reprezentativitatea. Sindicatele membre vor obține reprezentativitatea pentru negocierea contractelor colective la nivel de unitate, prin intermediul federației noastre” - a precizat Silviu Stanciu.Înființată la sfârșitul anului 2013, Federația Sindicală „Trans Conex” a devenit o speranță pentru cei ce mai cred în refacerea unității mișcării sindicale portuare.„În anul 2014, am reușit să aducem alături de noi alte sute de membri de sindicat, să obținem un sediu în portul Constanța și să avem propriul avocat. Am participat la acțiunile de protest - mitinguri și pichetări - organizate de Confederația „Cartel Alfa”, la care suntem afiliați. De asemenea, acționăm pe calea Justiției pentru încadrarea docherilor și mecanizatorilor portuari în condiții de muncă speciale” - relatează liderul federației.Vineri, 12 noiembrie 2014, în prezența lui Bogdan Hossu, președintele Confederației Naționale Sindicală „Cartel ALFA”, și a lui Ion Caraignat, liderul filialei din Constanța a „Cartel Alfa”, a avut loc inaugurarea noului sediu al Federației „Trans Conex”. Evenimentul a constituit un bun prilej pentru a întări legăturile dintre organizațiile de bază și cele de la vârful mișcării sindicale.Referindu-se la obiectivele Federației Sindicale „Trans Conex” pentru anul 2015, Silviu Stanciu a declarat: „Prioritatea numărul unu este obținerea reprezentativității. Apoi, vom putea trece la începerea demersurilor pentru negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de sector. O altă prioritate este menținerea încadrării în condiții de muncă speciale pentru toți lucrătorii care aveau această încadrare. În același timp, vom continua lupta pentru modificarea legislației muncii și sindicale, a Legii dialogului social.Îi așteptăm pe toți colegii noștri care și-au pierdut reprezentativitatea și nu sunt afiliați la nicio federație, să vină alături de noi, să realizăm ceea ce ne-am propus!”