Marile proiecte de investiţii ale portului Constanţa

Marile proiecte de investiții ale portului Constanța

Portuarii constănțeni încep anul cu mari speranțe privind evoluția traficului de mărfuri și cu un bun apetit investițional. Cu o nouă conducere, care ține să demonstreze că este preocupată de viitorul acestei industrii, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța se plasează în fruntea agenților economici care vor face investiții în 2017. Evident, proiectele sale vizează în special infrastructura portuară, de ele urmând să profite toți operatorii.În octombrie anul trecut, compania a semnat cu Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) contractul de finanțare a proiectului de investiție: „Modernizarea infrastructurii și protecția mediului în portul Constanța - infrastructură de acostare a navelor tehnice”. Bugetul total este de 12.696.125 euro, din care 85% reprezintă finanțarea externă și 15%, contribuție de la bugetul de stat. Proiectul va fi finalizat până la 31 iulie 2019 și cuprinde: dotări funcționale aferente navelor tehnice (infrastructură pentru acostare - cheu vertical plus o platformă pentru facilitățile de colectare, stocare și tratare a apelor uzate); achiziționarea unei nave cu capacitatea de 500 tdw pentru preluarea apelor uzate de la nave.CNAPMC mai are în vedere și construcția unui terminal de gaze naturale lichefiate în zona fluvio-maritimă a portului Constanța. La el vor avea acces navele fluviale care au motorizare pe LNG.În 2016 a fost lansată procedura de achi-ziții publice privind dragajul de întreținere, ce urmează a fi efectuat în acest an. Valoarea lucrărilor se ridică la 5,2 milioane euro.În 2017 va fi depusă cererea de finanare din fonduri europene a proiectului privind dragajul de investiție, pentru aducerea adâncimilor din danele portului Constanța la cotele proiectate. Costurile sunt estimate la 40 milioane euro. Investiția va face portul românesc mult mai atractiv. În danele sale vor putea intra nave de mai mare capacitate. Creșterea adâncimilor va stimula, de asemenea, investițiile private din terminalele portuare. Pentru a încărca și descărca nave de mai mari dimensiuni, operatorii vor trebui să achiziționeze echipamente noi, perfor-mante, să dezvolte suprastructura portuară.Trebuie spus că portul Constanța se află într-o competiție strânsă cu celelalte porturi de la Marea Neagră, în privința adâncimilor. În ultimul deceniu, Rusia și Ucraina au realizat ample lucrări de dragaj în principalele porturi, reușind să atragă și ele nave de mare capacitate. Tot în acest an, CNAPMC va depune aplicația pentru finanțarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte, ce va asigura creșterea considerabilă a suprafeței de uscat a portului Constanța, a platformelor și a numărului danelor de lucru. Este vorba de proiectul de dezvoltare a molurilor III și IV, a cărui valoare este estimată la un miliard de euro. Vor fi câștigate din mare 125 ha de teren, cu acces la adâncimi mari.Investiția va da de lucru constructorilor, producătorilor de materiale de construcții și transportatorilor, iar odată construite, cele două moluri vor atrage investitori și fluxuri noi de mărfuri.În 2017, continuă proiectul european CIVITAS Portis. CNAPMC face parte din consorțiul „Constanța”, în care lider este municipalitatea. Acesta va fi armonizat cu master planul portului Constanța și planul de mobilitate al municipiului Constanța. Un prim pas îl va reprezenta modernizarea accesului în port pe la Poarta 1, care va conduce la descongestionarea traficului rutier între port și oraș.Nici operatorii privați nu se lasă mai prejos. Până la finalul lunii februarie, compania Socep va finaliza o invesție de peste 11 milioane de euro, care asigură creșterea capacității de operare a terminalului de containere (cu 500.000 TEU, containere convenționale, în 2017). Este vorba de: o macara de cheu tip STS, care poate opera nave de 5.000 - 10.000 TEU, cu 22 de rânduri de containere pe punte, respectiv cele mai mari nave (cu lungimi de 300 metri) care pot intra fără restricții în Marea Neagră; două macarale portal (tip RTG); un sistem informatic de operare în terminal, care va optimiza fluxurile operaționale; opt autocamioane de incintă, două cântare tip basculă și modernizări ale utilajelor din terminal. Totodată va fi pregătită documentația pentru alte investiții de mare anvergură: un terminal de cereale cu capacitatea de depozitare de 100.000 de tone, cu sistem integrat de încărcare și descărcare, precum și modernizarea capacităților de depozitare existente.La rândul său, compania Comvex lucrează la documentația pentru construcția unui terminal de cereale cu capacitatea de stocare de 200.000 de tone, în dana 80. Valoarea totală a acestuia se ridică la circa 52 milioane de euro, fără TVA. Proiectul a fost aprobat de către acționariat la mijlocul lunii iulie 2016.Și parcul de nave portuare se va îmbogăți. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM va achiziționa, cu finanțare de la Ministerul Transporturilor:- o navă specializată pentru colectarea și transportul reziduurilor, care să fie și centru de comandă în timpul intervenției. Aceasta va fi dotată cu sistem de detecție a zonei poluate. Valoarea investiției este de 41.346.000 de lei inclusiv TVA;- două nave specializate SAR, care pot ieși în mare până la o distanță de 250 mile marine de țărm. Ele vor fi construite din aluminiu și vor avea lungimea de 23 - 25 metri, lățimea de 6 - 7 metri, pescajul de 1,5 - 1,7 metri, deplasamentul de 40 - 45 t și viteza de 20 de noduri. Valoarea investiției este de 50.600.000 de lei.