Marile proiecte ale portului Constanța (I)

- În primul rând, este vorba de investiții prin care să crească siguranța portului Constanța. Vor fi executate lucrări de reparații capitale la digul de nord (în valoare de 19,44 milioane de euro) și la digul de larg (22,69 milioane de euro). Totodată, va fi executat dragajul de investiții în porturile Constanța, inclusiv zona Midia, și Mangalia. La Midia va fi lărgită gura de acces în port. Valoarea lucrărilor de dragaj este estimată între 100 și 120 milioane de euro. Pentru insula artificială din portul Constanța avem în vedere investiții în valoare de 84 milioane de euro. Va fi construit un cheu de acostare pe latura de nord și va fi amenajată zona de legătură între mal și insulă, pentru a deservi viitoarea platformă industrială. În plus, dorim să reînnoim parcul de nave tehnice din dotarea CNAPMC. Avem nevoie de o macara plutitoare de minim 100 tone forță, pentru a o înlocui pe cea veche, care a depășit 46 de ani, și de două remorchere noi, de 2.400 cai putere, în locul celor vechi.- După cum se cunoaște, pe rolul instanțelor de judecată se află o acțiune inițiată de câteva asociații ale piloților. Așteptăm finalizarea ei pentru a lua o decizie în privința pilotinelor. Intenția noastră este să achiziționăm patru pilotine noi, finanțarea urmând a se realiza din fonduri proprii. E vorba de vreo 5 milioane de euro.- Din capul locului trebuie precizat că proiectele noastre de investiții în cadrul acestui program însumează 954,24 milioane de euro. Printre proiectele propuse se numără: reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere și de acces în portul Constanța și zona Midia (100 milioane de euro); dezvoltarea capacităților feroviare în stația CF Constanța Port Terminal ferry-boat (9,64 milioane de euro) și în sectorul fluvio-maritim al portului Constanța (9 milioane de euro); dublarea liniei de cale ferată Agigea ecluză – Constanța ferry-boat și sistematizarea punctului de racord Agigea ecluză (5 milioane de euro); realizarea terminalului LNG bunkeraj (16,5 milioane de euro) și a terminalului LNG gazeificare de pe molul VS (147,9 milioane de euro); construcția cheului la gura de acces a Canalului Dunăre – Marea Neagră spre portul de lucru (17 milioane de euro); etapa a doua a terminalului de barje (37,3 milioane de euro); construcția cheului de acostare adiacent canalului de legătură între Danele 85-89 (24 milioane de euro).- În cadrul Programului Operațional - Transport 2021 – 2027 am propus un proiect de investiții pentru stabilizarea și amenajarea falezei, între Porțile 3 și 7 ale portului Constanța, cu o valoare estimată la 19,1 milioane de euro. Investiția nu se poate face decât în parteneriat cu Primăria Constanța. Din păcate, municipalitatea are o problemă mare, întrucât a cedat numeroase parcele. De când administrația portuară și-a anunțat intenția, au fost intabulate mai multe parcele. Altele nu sunt intabulate. Înainte, Primăria deținea o suprafață de 60% din faleză, iar portul, 40%. Acum, municipalitatea mai deține vreo 15%. Terenurile au fost înstrăinate prin decizii ale primarilor, în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. În contul proprietăților naționalizate, moștenitorilor le-au fost date terenuri în râpă sau pe marginea ei. Deținătorii terenurilor nu pot construi nimic, dacă malurile nu sunt consolidate. Trebuie găsită o soluție pentru a putea demara acest proiect de interes pentru port și oraș. (Va urma)