Marile probleme ale mediului de afaceri

Potrivit studiului „Percepțiile mediului de afaceri asupra economiei”, realizat de KANTAR TNS România, la comanda Camerei de Comerț și Industrie a României, principalele probleme cu care se confruntă agenții economici sunt, în ordine: disponibilitatea personalului calificat pe piața muncii (23% dintre respondenți), fiscalitatea ridicată (18%), concurența (15%), lipsa clienților (14%), legislația (13%), accesul la finanțare (7%) și costurile de producței (6%).În intervalul 2015 - 2017, unele dintre aceste probleme au suferit schimbări semnificative. Astfel, ponderea celor ce susțin că disponibilitatea personalului calificat a devenit o problemă pentru ei a crescut de la 8%, în 2015, la 19%, în 2016, și la 23%, în 2017. Această dinamică demonstrează că economia națională se îndreaptă spre o criză majoră de lucrători calificați. După estimările mele, aceasta va fi mult mai amplă decât cea înregistrată în anii de creștere economică 2005 - 2008.Pe de altă parte, ponderea agenților economici care acuză fiscalitatea ridicată s-a redus de la 38%, în 2015, la 23%, în 2016, și 18%, în 2017, tendință ce reflectă relaxarea fiscală promovată de guvernele Ponta și Grindeanu.Criza de lucrători calificați se datorează în bună măsură migrației pe piața externă a forței de muncă. 35% dintre companiile participante la studiu s-au lovit de problema plecării în străinătate a angajaților, iar 77% au declarat că personalul calificat a fost principala categorie afectată de migrație.Ce ar trebui să facă statul pentru îmbunătățirea activității economice? 16% dintre firme consideră că ar trebui reduse impozitele (cel pe profit și CAS) și acordate facilităiți fiscale, 9% consideră că ar trebui redusă fiscalitatea și tot 9% doresc clarificarea și simplificarea legislației. Alți 8% susțin că ar trebui să existe stabilitate fiscală și legislativă, iar 6% cer reducerea birocrației și scurtarea timpului de eliberare a documentelor.Referitor la măsurile de stimulare a economiei, 54% dintre firme consideră că neimpozitarea profitului reinvestit are efecte pozitive, 45% apreciază că majorarea salariului minim are efecte negative, iar 70% susțin că reducerea impozitului pe dividende are consecințe pozitive.Referitor la sistemul financiar-bancar, firmele consideră că, în anul 2017, a scăzut dorința băncilor de a acorda credite.În acest an, a scăzut semnificativ procentul companiilor care au creștere de peste 10% a cifrei de afaceri, cea mai afectată categorie fiind cea a firmelor cu cifra de afaceri de până la un milion de euro. Pentru 2018, agenții economici se așteaptă ca cifra lor de afaceri să rămână la nivelul celei din 2017, iar numărul angajaților să se reducă.Companiile susțin că interacțiunea cu instituțiile statului este cea mai dificilă atunci când este vorba de accesarea fondurilor europene și de deblocarea, ridicarea popririlor de pe conturile bancare.Pe de altă parte, 50% dintre agenții economici consideră că interacțiunea cu instituțiile statului de desfășoară într-un timp util. Totodată este în creștere procentul celor ce sunt de părere că această relaționare necesită puțin timp. În privința activității organelor de control, 47% dintre firme apreciază că aceasta este corectă și profesionistă.52% dintre companii sunt foarte nemulțumite sau nemulțumite de modul în care statul promovează afacerile românești în străinătate.Despre Guvernul Grindeanu, 62% dintre agenții economici susțin că nu este preocupat de grăbirea proiectelor de infrastructură, 59% cred că nu e preocupat de reducerea birocrației și simplificarea legislației, 50% consideră că nu e preocupat de reducerea investițiilor cu bani de la bugetul național, 50% cred că nu e preocupat de o mai bună atragere a fondurilor europene, iar 50% că nu e preocupat de atragerea investițiilor străine.34% dintre agenții economici intervievați au participat la licitații publice, iar 43% dintre cei ce au participat consideră caietul de sarcini ca fiind făcut în avantajul anumitor companii. Corupția din administrația publică este mai mare decât anul trecut, apreciază 15% dintre companii.Studiul a fost realizat în intervalul 5 aprilie - 9 mai 2017, pe un eșantion de 501 persoane cu funcții de decizie în cadrul societăților comerciale din România. Este vorba de o cercetare panel, rezultatele fiind prezentate în dinamică comparativ cu cele din anii 2015 și 2016.