Marile probleme ale economiei românești, în viziunea premierului Ludovic Orban

În ceea ce privește dezvoltarea în sectorul energetic, deși avem resurse, deși avem mână de lucru calificată, deși avem experiență în domeniul energiei, nu fructificăm încă faptul că dispunem de resurse importante și nu le valorizăm suficient, astfel încât să genereze până la urmă prosperitate și confort pentru cetățenii români.





De asemenea, digitalizarea va trebui să fie vitală în viitoarea guvernare - digitalizarea atât a administrației. Trebuie ca oamenii să ajungă să obțină rapid, fără să stea la cozi, fără să piardă timp, nervi, fără să trebuiască să interacționeze direct cu funcționarul ca să-și obțină drepturile, să beneficieze de servicii cât mai rapid.”





Luând cuvântul la evenimentul „Topul Național al Firmelor 2020”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a României, premierului Ludovic Orban a declarat: „Sigur că economia românească are slăbiciuni, are vulnerabilități care trebuie tratate într-o viziune strategică. Primul și cel mai important lucru îl reprezintă nevoia absolută de dezvoltare a infrastructurii, atât a infrastructurii de transport - autostrăzi, modernizarea căilor ferate, asigurarea navigabilității Dunării, investițiile în aeroporturi și în porturi, atât portul Constanța, care e o poartă de intrare-ieșire din Europa, cât și în porturile dunărene sunt absolut necesare; investițiile în infrastructura energetică, de asemenea, constituie o necesitate absolută, investițiile în infrastructura de sănătate, în infrastructura educațională de asemenea sunt extrem de importante pentru perioada care va veni. Și nu în ultimul rând, trebuie să ținem cont de faptul că România este o țară care se bazează pe agricultură. Avem nevoie de investiții masive în agricultură, pe de-o parte în sisteme de irigații, sisteme de combatere a eroziunii solului, a deșertificării, sisteme de drenaj și toate sistemele aferente managementului apei, pentru că este clar că anul ăsta, pe lângă criza economică, am fost confruntați cu o secetă, în special în zonele unde avem productivitatea cea mai mare a agriculturii, căreia a trebuit să-i facem față. Iar evoluția climei ne arată clar că va trebui să investim în următorii trei-patru ani, astfel încât să putem face față pe viitor unei astfel de situații. Sigur că avem nevoie în agricultură de investiții mai mari în procesare, de investiții mai mari în accesul la piață și, de asemenea, de o promovare a brandurilor românești pe plan internațional.