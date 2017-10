Marile investiţii ale Constanţei

8

Hei rup,hei rup-bumm..!

Dupa ce am terminat de citit articolul,marturisec ca am simtit nevoia sa ascult putina muzica patriotica. "Hei rup,hei rup-bumm...!" Ce stie tot satul ,nu stie barbatul. Zilele trecute am intrat intr-un shopping mall cu o suprafata de peste 1ha.Nu "spui" unde,shopping important. Pentru o clipa am avut impresia ca am spart magazinul. Eram singur intr-un shopping mall cu o suprafata de peste 1ha. Mi s-a facut frica. Ca sa prind putin curaj,am tras din raft o mitraliera cu dopuri de pluta.La iesire din shopping,trei gardieni faceau bilute cu degetul mare. Prin anii '90 toata lumea avea cate o consignatie deschisa in garajul din poarta.Acum toata lumea deschide cate un super shopping mall sau construieste birouri de firma. Romanul s-a nascut in birou si s-a botezat la mall. Strada Stefan cel Mare este plina cu spatii comerciale libere si birouri parasite. "DE INCHIRIAT, DE INCHIRIAT, FOR SALE...." Bulevardul Ferdinand la fel.Cu toate astea se construiesc fara incetare zeci de spatii comerciale si zeci de birouri. Cladirea fostului cinematograf "Republica" sta inchisa dar se construieste o zona de divertisment de 2500mp pe strada Traian. In spatele blocului meu sunt cam 2000mp de teren ocupat cu balarii,gunoaie,pisici si caini fara stapan. Dar aruncam banii pentru 1500 de locuri de parcare pe strada Traian.Sa nu mai vorbesc de hotelul de 4 stele cu vederea in macaralele portului. Kulturnikul Hasotti ne-a promis apeducte si un teatru antic la Histria dar nu da doi bani pe istoria Constantei.Capitalism balcanic.Ce stie muritorul,nu stie investitorul.