Marile confederaţii sindicale scot în stradă 60.000 de participanţi la mitingul din capitală

Pe 7 octombrie, de Ziua Internațională a Muncii Decente

Marile confederații sindicale scot în stradă 60.000 de participanți la mitingul din capitală

Omenirea a dedicat anumite zile din an unor categorii sociale defavorizate sau care trebuie protejate. Există Ziua Internațională a Femeii, Ziua Internațională a Copilului, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Alte zile din calendar au fost alocate pentru a marca faptul că de prea mult timp societatea se confruntă cu probleme la care guvernele nu au găsit soluții. De aceea avem o Zi Internațională a Eradicării Sărăciei. Multe dintre aceste zile speciale sunt legate, însă, de muncă. Iată, există o Zi Internațională a Muncii, o Zi Internațională a Securității și Sănătății în Muncă, Ziua Internațională Împotriva Muncii Copiilor și, începând din 1999, Ziua Internațională a Muncii Decente. Revendicări sindicale Pe data de 7 octombrie, mișcarea sindicală din întreaga lume marchează Ziua Internațională a Muncii Decente prin ample acțiuni de protest. Cele din acest an, la care vor participa milioane de oameni, stau sub semnul crizei economice, după cum se arată în mesajul Confederației Internaționale a Sindicatelor - ITUC: „Criza economică amenință locurile de muncă și viitorul oamenilor de pretutindeni. Decenii de lipsă de reglementare, lăcomia și excesul unei minorități restrânse au împins omenirea în cea mai adâncă recesiune din 1930 și până azi. Munca decentă trebuie să fie în centrul acțiunilor guvernamentale pentru a readuce creșterea economică și a reconstrui o nouă economie mondială care să pună oamenii pe primul plan.” Cele patru mari confederații sindicale din țara noastră, Cartel Alfa, BNS, CSDR și CNSLR Frăția, vor organiza de Ziua Internațională a Muncii Decente un miting mamut în capitală. Petre Dandea, vicepreședintele CNS Cartel ALFA, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, că organizatorii mizează pe o participare de 60.000 de persoane la acțiunea de protest, câte 15.000 de sindicaliști din partea fiecărei confederații. „Munca este în suferință în multe locuri din lume; din păcate și în România. În prezent, condiția ei se deteriorează și în Europa Occidentală. Competiția economică, politica de globalizare, au dus la măsuri de reducere a costurilor și a eficienței, în dauna condițiilor de muncă” – a afirmat liderul sindical. În cadrul acțiunii de protest, confederațiile sindicale vor prezenta următoarea listă de revendicări: creșterea salariului minim pe economie la 740 de lei; aplicarea lui în întreaga economie, pentru a nu mai exista un salariu minim pentru bugetari și altul pentru privați; creșterea salariului minim la 50% din salariul mediu, până în 2014, când țara noastră va trece la moneda euro; menținerea în 2010 a actualelor măsuri de sprijin pentru companii, inclusiv a celor privind șomajul tehnic; modificarea legilor contractului colectiv de muncă, conflictelor de muncă, inspecției muncii și a celor privind confede-rațiile sindicale și patronale. Muncă și salarii… indecente Sindicatele constănțene care fac parte din cele patru confederații vor participa la acțiunea din capitală cu peste 1.000 de oameni. Petrică Tancău, vicepreședinte al CNSLR Frăția, a declarat că filiala de la malul mării va fi reprezentată la miting de 150 de sindicaliști. „În foarte multe cazuri nu se poate vorbi de muncă decentă în județul nostru și în România - a afirmat Tancău. Lucrătorii fac ore suplimen-tare fără acordul lor, dar sunt plătiți doar 8 ore. De frica șefilor, a patro-nilor, le este teamă să se plângă. Salariile nu sunt decente. Există cazuri de oameni care au murit la muncă, din cauza extenuării. Legis-lația muncii și cea sindicală ar trebui îmbunătățite. Din păcate, în mișca-rea sindicală avem lideri care au trecut de cealaltă parte a baricadei. Există lideri sindicali – patroni și lideri sindicali – directori. Aceștia sunt inte-resați să mențină acele prevederi din Codul Muncii care îi favorizează ca patroni ai firmelor de turism, spre exemplu. La Ecoterm Năvodari a existat un director care era și președintele de onoare al sindicatului. De ce nu există o lege a incompati-bilității funcției de lider sindical cu cea de patron și de manager? Cine să o ceară și cine să o voteze?” Federația Națională a Sindicatelor Portuare s-a angajat să trimită 220 de oameni la miting, a declarat liderul Petre Costel. El apreciază că munca portuarilor nu poate primi, în niciun caz calificativul „decentă”. „Lucrătorii sunt descon-siderați de patroni, de manageri, care folosesc apelativul „mogâl-dani”. Munca la negru, necalificată este frecvent utilizată în locul celei legale, competente, mai ales în condiții de criză economică. Sunt numeroase probleme de securitate și sănătate în muncă. Dacă Inspecția Muncii și ISCIR și-ar face datoria, multe utilaje și macarale ar fi scoase din uz” – afirmă liderul docherilor. La rândul ei, filiala constănțeană a CNS Cartel ALFA va contribui cu 300 de participanți la acțiunea de protest. Ion Caraignat, președintele organizației, a declarat: „Nu se poate vorbi de muncă decentă când salariile sunt indecente. În unele companii, profitul este mai mare decât fondul de salarii, ceea ce este inadmisibil. În unitățile din chimie, care produc mase plastice, unde se lucrează cu temperaturi înalte, sunt angajate multe femei. Sunt plătite cu salariul minim pe economie, de 600 de lei, sub cel pe ramură, care este de 750 de lei. Nu primesc nici sporurile care se acordă în acest sector. În multe unități portuare, sunt probleme de securitate a muncii pe macarale și poduri rulante. Ce să mai vorbim de sistemul asigurărilor de sănătate, care este în criză.”