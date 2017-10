Marile cazuri de criminalitate economică din comerţul constănţean cu cereale

Marile cazuri de criminalitate economică din comerțul constănțean cu cereale

Cele mai mari afaceri pe banii statului, în vreme de război, se făceau cu grânele, alimentele și furajele achiziționate de armată. Marile averi de astăzi tot în comerțul cu cereale își au sursa, acesta fiind calea regală de fraudare a bugetului statului. Parc-am fi în timp de război!De-a lungul ultimului an am prezen-tat numeroase cazuri din dosarul marii evaziunii cu cereale, dar toate au fost mizilic pe lângă ce vom prezenta astăzi. Rețeaua firmelor fantomăÎn luna iunie 2011, inspecția fiscală din cadrul Direcției Generale a Finan-țelor Publice Constanța a finalizat patru cazuri de evaziune, cu un prejudiciu total de 120.190.000 lei (28.591.479 euro), din care: 85.374.000 reprezintă debitele, iar 34.816.000 lei accesoriile (dobânzi și penalități). După cum veți constata din relatarea noastră, metodele de fraudare a bugetului de stat sunt dintre cele șlefuite de ani de zile de către crima economică organizată: rețele de firme fantomă și firme inactive, simularea actului de comerț, încărcarea cheltuielilor cu tot felul de prostii, mutarea banilor dintr-un buzunar într-altul etc.La firma Agri Commodities SRL, care are ca obiect principal de activitate comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat, controlul a vizat impozitul pe profit și TVA datorate pentru afacerile din intervalul 10 martie 2009 - 31 martie 2011. Inspectorilor fiscali le-au sărit în ochi numeroasele stornări de venituri. Firma emisese o serie de facturi în roșu, de livrări de produse agricole către diferiți clienți. Pentru sumele primite efectiv ca avans, societatea nu a colectat TVA. În aceeași perioadă, ea a primit facturi de avans de la diferiți furnizori, pentru sumele virate. Fiscul a săpat mai adânc și a constatat că respectivii furnizori fie se sustrag controlului, fie sunt firme fantomă (nu funcționează la sediul social declarat ), fie nu au depus declarații fiscale, fie au fost declarați inactivi.S-a stabilit că firma datorează bugetului de stat 63.697.188 lei impozit pe profit și TVA, la care se adaugă accesorii de 27.136.766 lei.Afaceri fictive, evaziune realăFirma Victory Experience SRL lucrează în același domeniu, iar inspectorii fiscali au urmărit aceeași tematică: impozitul pe profit și TVA datorate pentru activitatea din perioada 18 august 2009 - 31 martie 2011. Ei au constatat că firma a dedus 302.052 lei TVA de pe o factură de avans emisă de SC Beta Cereal Cargo SRL, fără a achita în întregime avansul. Totodată, societatea a dedus 1.613.100 lei TVA de pe facturi emise de o societate fantomă și, pe deasupra, declarată inactivă. Pe de altă parte, Victory Experience nu a colectat 17.180.516 lei TVA pentru avansul primit de la SC Silver Auto Trade SRL. Organele de inspecție fiscală au tras linia și au stabilit că respectiva firmă datorează bugetului de stat: 19.095.668 lei TVA și 5.277.150 lei accesorii. Cazul a fost înaintat procurorilor. La firma Grani Comerț SRL, cu același obiect de activitate, inspectorii fiscali au efectuat un control general. Documentele au fost verificate prin sondaj. S-a constatat că, în perioada 1 ianuarie 2005 - 30 iunie 2010, societatea a înregistrat cheltuieli care nu erau destinate realizării de venituri impozabile, care nu aveau la bază vreun document justificativ. Mai mult, ea a evidențiat în contabilitate cheltuieli aferente unor operațiuni fictive, rezultate din tranzacții efectuate cu furnizori aflați sub incidența evaziunii fiscale ori inactivi. În același interval de timp, firma a dedus TVA aferent unor facturi fiscale de achiziții care nu sunt în original, pentru bunuri și prestări servicii ce nu sunt în folosul operațiunilor sale taxabile. De asemenea, a evidențiat în contabilitate TVA deductibil aferent unor operațiuni fictive urmare tranzacțiilor efectuate cu furnizori evazioniști sau inactivi. Inspectorii fiscali au calculat nota de plată a SRL-ului: un prejudiciu total de 2.516.727 lei, TVA și impozit pe profit, plus 2.339.329 lei acce-sorii. De caz se ocupă, în continuare, procurorii.Firma One Distribution SRL se ocupă de comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului. În cazul ei, controlul a vizat perioada 1 februarie 2006 - 31 octombrie 2010. Inspectorii au stabilit obligații fiscale suplimentare în sumă totală de 146.604 lei, reprezentând impozit pe profit, TVA și accesorii. Chiar dacă respectivul caz nu este spectaculos, a fost înaintat procurorilor să-l rezolve.