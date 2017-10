Marile ambiţii ale cercetătorilor din Oieria Palas

Marile ambiții ale cercetătorilor din Oieria Palas

În urma reorganizării Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Palas din Constanța (Oieria Palas, cum este cunoscută de localnici), situația financiară a acestuia s-a ameliorat simțitor.După cum vă amintiți din relatările noastre, prestigioasa instituție de cercetare a făcut eforturi dramatice să supraviețuiască, fără să primească nicio subvenție de la stat din 2003 până în acest an. Faptul că nu și-a încetat activitatea se datorează efortului cu adevărat eroic al cercetătorilor și muncitorilor institutului (calificativul nu este de loc gratuit). Cercetătorii, în frunte cu directorul general, nu își mai primiseră salariile de peste doi ani, iar muncitorii, de un an, dar cu toate acestea nu au dat bir cu fugiții, nici n-au cerut Justiției scoaterea patrimoniului institutului la mezat.„După aprobarea reorganizării, am intrat în normalitate, adică primim finanțare de la bugetul de stat. Ni s-au acordat fonduri și am achitat salariile restante. Nu ni s-au aprobat banii pentru plata furnizorilor, dar vom achita din sursele proprii, când vom încasa subvențiile pentru terenuri și ovine. Vom reuși să venim la zi cu toate plățile. Am făcut proiectul de buget pentru anul 2017, iar Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” l-a aprobat. Mai rămâne să-l aprobe Ministerul Agriculturii. Putem spune că situație este bună”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Radu Răducu, directorul institutului.Ca urmare a schimbărilor intervenite în situația financiară a institutului, starea de spirit a cercetătorilor și muncitorilor s-a schimbat radical. Oamenii sunt stimulați să muncească mai bine, iar rezultatele se vor vedea în cercetare. „Ne obligă în primul rând condiția noastră de cercetători științifici, de la care nu am abdicat niciodată”, spune directorul institutului.Institutul a preluat prin absorbție Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Bilciurești, județul Dâmbovița, Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Creș-terea Ovinelor și Caprinelor - Reghin, județul Mureș și Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor - Rușețu, județul Buzău. Fuziunea a adus cu sine numeroase probleme organizatorice ori legate de calificarea personalului și preocuparea lui pentru activitatea de cercetare.„Institutul nostru și-a respectat condiția de unitate de cercetare, dar stațiunile preluate au funcționat ca niște CAP-uri mai răsărite. Acum ne străduim să le aducem la statutul de unități de cercetare, să le aliniem la obligațiile pe care le avem ca unitate de cercetare bugetată”, relatează Radu Răducu.Aflat în plin proces de reorganizare, institutul are ambiții mari. Se pregătește să atace teme majore, de mare interes pentru economia națională.„Avem în vedere realizarea unei cercetări care să vizeze reașezarea pe zone și pe tipuri de producție a efectivelor de ovine din România. În prezent, acestea sunt eterogene. Există un mare ames-tec de rase de ovine. Nu se mai știe de zonare, nu se mai știe ce fel de populații de oi există. Plecând de la o radiografie a efectivelor, a raselor și varietăților existente, având în vedere că, în multe cazuri, rasele nu s-au păstrat curate, dorim să determinăm ce posibilități productive există, care efective s-ar preta mai mult pentru producția de lapte sau de carne. Practic, se va ajunge la un control mai bun din partea statului și a fermierilor asupra raselor, cu efecte asupra producției de carne, lapte și lână.Pe baza cercetării, va fi gândit un program de ameliorare a raselor, cu măsuri de stimulare pentru menținerea raselor nealterate. Programul va avea ca efect creșterea producției de carne și lapte.Tema este de interes și va avea un mare impact economic. Am purtat primele discuții cu câțiva reprezentanți ai Ministerului Agriculturii. Urmează să realizăm planul de cercetare cu responsabilități și termene. Așteptăm să vedem și intențiile Ministerului Agriculturii și ale crescătorilor de animale”, a declarat directorul institutului.