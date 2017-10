Marii tour-operatori sunt suspectaţi de practici anticoncurenţiale, pe piaţa românească

Marii tour-operatori sunt suspectați de practici anticoncurențiale, pe piața românească

Consiliul Concurenței lucrează, de re-gulă, cu materialul clientului. Potrivit șefului instituției, Bogdan Chirițoiu, anual se pri-mesc câteva zeci de sesizări anonime și alte câteva zeci de plângeri din partea unor agenți economici.„De un an de zile, avem pe site-ul nostru o rubrică unde se pot face sesizări din partea celor care doresc să rămână anonimi. Aceștia ne pot trimite informațiile, preferabil cât mai detaliate, iar dacă pot să ne transmită documente scanate e și mai bine. Oamenii trebuie să știe că noi nu avem posibilitatea tehnică să depistăm de unde a venit mesajul”, a precizat Chirițoiu, la întâlnirea cu presa din Constanța.El a dezvăluit în cadrul unei conferințe de presă că instituția a primit sesizarea că ar exista o înțelegere între marii tour-operatori. „Am făcut câteva cercetări care au părut să confirme aceste suspiciuni și am deschis investigația. Pe baza hotărârii ju-decătorești, am efectuat inspecții la sediile firmelor și am ridicat documente, pe care acum le procesăm. Sunt sute de mii de email-uri și alte documente pe care le-am ridicat.Marii tour-operatori revând pachetele de servicii prin companii mai mici. Noi suspectăm că s-au înțeles între ei să limiteze discount-ul pe care îl oferă revânzătorilor către public. Dacă se va confirma, tour-operatorii vor fi sancționați. Legea prevede că amenda poate fi de maxim 10% din cifra de afaceri pe anul anterior sancționării”, a spus șeful Consi-liului Concurenței.O treime din investigațiile pornite nu se soldează cu sancțiuni sau alte măsuri, întrucât nu se găsesc dovezi suficiente că ar exista o încălcare a Legii concurenței.Unele dintre sesizările anonime primite sunt prea generale, de genul: au crescut prețurile la nu știu ce produs. Pe baza lor nu se poate acționa. „Noi lucrăm cu sesizări de genul X de la firma A s-a întâlnit cu Y de la firma B și au stabilit să facă nu știu ce. Ne trebuie e-mail-urile dintre ele, contracte, procese verbale de întâlniri”, a spus Chirițoiu.Uneori, Consiliul Concurenței primește sesizări privind fapte de corupție, pe care le redirecționează către Parchet.„În afară de sesizări, primim plângeri din partea companiilor, care cuprind mai multe detalii. Sunt câteva zeci pe an. Aproximativ jumătate din investigațiile noastre se bazează pe plângeri ale firmelor care se consideră victime ale comportamentelor anticoncurențiale. Restul investigațiilor provin din monitorizarea pieței și din infor-mațiile de presă”, a explicat șeful instituției de concurență.Ce șanse de câștig în justiție au cei sancționați în urma investigațiilor?Aproape zero. „Litigiile cu Consiliul Concurenței se judecă la Înalta Curte de Casație și Justiție. Un proces durează cam trei ani. Performanța noastră în ultimii ani a fost foarte bună. De doi ani de zile n-am mai pierdut niciun proces. Suntem încrezători în juriștii noștri. În urma comunicării deciziei Consiliul Concurenței, companiile sunt obligate să schimbe practica. Dacă nu o fac, se aplică o nouă sancțiune pe zi de întârziere. N-am avut situații de genul acesta”, a precizat Bogdan Chirițoiu.