Marii constructori de nave sud-coreeni s-au concurat prosteşte

Marii constructori de nave sud-coreeni s-au concurat prostește

Primii trei mari constructori de nave ai lumii - Hyundai Heavy Industries Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co și Samsung Heavy IndustriesCo, din Coreea de Sud - au înregistrat, împreună, pierderi din exploatare de 4,1 miliarde de dolari, în al doilea trimestru al anului 2015.Ei plătesc pentru prăbușirea prețurilor platformele petroliere de mare adâncime, afirmă publicația Bloomberg.Pierderile anunțate de cele trei companii sunt mai mari decât cele estimate de analiștii din piață. Ele sunt atribuite proiectelor offshore, care le costă pe cele trei companii mai mult decât anticipaseră. Concurența acerbă dintre ele a dus la prețuri nejustificat de reduse, fiecare dorind să obțină cât mai multe comenzi, a declarat Heo Pil Seok, directorul executiv al Midas International Asset Management Ltd., citat de Bloomberg.