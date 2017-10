Mari companii ne roagă să le prelucrăm ţiţeiul, dar nu avem cu ce

E criză de rafinării

Mari companii ne roagă să le prelucrăm țițeiul, dar nu avem cu ce

În Turcia a avut loc, recent, o conferință internațională a companiilor petroliere. Cu acest prilej, firma constănțeană „Oil Terminal“ și-a prezentat în detaliu capacitățile de operare, stocare și transport, serviciile oferite. „Expunerea, pe care am făcut-o în extenso și cu suport video, a stârnit un mare interes din partea celor prezenți. Am fost imediat înconjurat de reprezentanții unor mari companii. Am avut surpriza să constat că unii dintre ei nu cunoșteau dotările de care dispunem. Au fost impresionați de faptul că dispunem de dane cu adâncimea de 17,5 metri, care pot primi nave de până la 180.000 tdw. Vă dau exemplul firmei Delta, din Turcia, un mare trader de produse petroliere, care are un mic depozit de vreo 300.000 de tone. Când au auzit de capacitatea noastră de depozitare de 1,7 milioane tone, le-a crescut brusc interesul” - a declarat Silviu Wagner, directorul general al companiei. Această reacție demonstrează un singur lucru: s-a făcut prea puțin pentru a face cunoscută compania „Oil Terminal”. „Aceasta este și opinia mea. Am constatat că atunci când merg în străinătate și prezint facilitățile de care dispune societatea noastră, interlocutorii rămân surprinși și întreabă: «Cum, aveți așa ceva?» Concluzia este una singură: trebuie să fim mai agresivi, să sporim contactele pe plan internațional, să ne facem cunoscută oferta, să nu așteptăm să ne caute alții. Urmare a acestei reuniuni, am primit deja documentația pentru contractul cu Delta” - a anunțat Wagner. Conferința a arătat că țițeiul caspic și cel irakian își caută drumul spre Europa. „Din această perspectivă, Oil Terminal trebuie să aibă o abordare cât mai activă. Trebuie să devenim un punct nodal pentru fluxurile de țiței transportate cu navele și prin conducte petroliere” - afirmă șeful terminalului românesc. Există, totuși, un impediment, spune Wagner. România are, în acest moment, o capacitate scăzută de prelucrare a țițeiului. „Suntem realmente asaltați cu oferte de țiței din Turkmenistan și Kazahstan; rușii, turcii, toți sunt dispuși să aducă țiței în orice moment. Întrebarea la care se blochează discuțiile este: unde îl putem prelucra? Avem o solicitare din partea unei companii care se angajează să aducă 100.000 tone de țiței pe lună, pentru început. Noi va trebui să asigurăm și suportul logistic pentru prelucrarea lui, să identificăm o rafinărie. Clientul urmează să ia doar produsele finite. Vom merge în țară să discutăm cu rafinăriile, să demarăm acest proiect” - a declarat directorul general. Prețul țițeiului este în creștere. A fost dinamizat de revirimentul economiei mondiale, dar și de faptul că se stochează mari cantități de petrol brut și de produse rafinate. Afacerile petroliere sunt tot mai rentabile. „Prin Oil Terminal se derulează tot mai mari cantități de motorină Euro 5, pentru export, dar și pentru piața internă - spune Wagner. Am fost nevoiți să mai angajăm forță de muncă pentru a ne descurca.” Compania a încheiat bilanțul primelor zece luni cu un profit de 4 milioane de lei. August a fost prima lună în care „Oil Terminal” a trecut de pragul psihologic de 500.000 de tone de mărfuri manipulate, iar în octombrie a ajuns la peste 600.000 de tone.