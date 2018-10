Mărfuri chinezești contrafăcute, în valoare de 671.500 euro, confiscate în portul Constanța Sud

Vameșii din portul Constanța Sud dau lovitură după lovitură importurilor de mărfuri contrafăcute din China. În data de 18 octombrie 2018, la controlul unui container sosit din China, cu mărfuri destinate unei societăți comerciale din București, inspectorii vamali au reținut:- 1.440 de jocuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru mărcile comunitare SCRABBLE, TWISTER, RUBIK;- 2.820 cutii de puzzle și cărți de colorat, susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru mărcile comunitare POKEMON, DISNEY, BARBIE, MINIONS, AVENGERS, DORA THE EXPLORER, PEPPA PIG, PAW PATROL etc;- 3.480 de jucării diverse (mașinuțe cu R/C, căței, ponei etc), bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru mărcile comunitare AVENGERS, PAW PATROL, MY LITTLE PONY, MINIONS, DISNEY.Valoarea totală a acestora, dacă ar fi fost comercializate la prețul bunurilor originale, este de aproximativ 70.700 euro.Pe 19 octombrie 2018, la controlul unui container sosit din China, cu mărfuri destinate unei firme din București, vameșii constănțeni au reținut 5.360 de perechi de ghete din înlocuitori, susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală pentru marca TIMBERLAND. Valoarea totală a acestora, dacă ar fi fost comercializate la prețul bunului original, este de aproximativ 600.800 euro.