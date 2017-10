Semnal editorial

„Marea Noastră“ - Câteva răspunsuri la întrebările despre „flota neamului“

Ediția din iunie - iulie a revistei „Marea Noastră”, editată de Liga Navală Română, a deschis „Dosarul flota”, consemnând mărturiile, opiniile și analizele celor ce au navigat sub pavilionul național. Numărul din august - septembrie continuă serialul dedicat acestei teme, accentul trecând de pe analiza trecutului pe întrebările și răspunsurile privind viitorul shipping-ului românesc. Editorialul „Shipping-ul socialismului”, semnat de clc. Laurențiu Mironescu, președintele LNR, mută dezbaterea privind flota din zona nostalgiei în cea a soluțiilor și a acțiunii: „Ce avem de făcut de-aici încolo, noi, ca țară, pentru marină și marinărie… asta depinde și de noi, Liga Navală Română. Sunt câteva repere: un climat fiscal neobstrucționist pentru armatori, pentru revigorarea pavilionului României și o mai mare rigoare pentru standardul de pregătire a resursei umane, care absolvă sistemul nostru de învățământ.”Clc. Marin Chintoan-Uță semnează articolul: „Între amintiri și speranțe”, pe care îl încheie cu o concluzie optimistă. Este posibilă existența unei flote sub pavilion românesc, atrasă sub management românesc, spune el, dar pentru aceasta este nevoie de „Un singur lucru - voința politică de a face din activitatea de transport maritimo - fluvială una dintre prioritățile politice ale României.”Interviul dedicat acestei teme se intitulează: „E târziu. Mai e ceva de făcut?”Clc. Gheorghe Bosînceanu răspunde întrebă-rilor ziaristei Adriana Mironescu. Ediția dedică un spațiu larg Centrului de Scafandri al For-țelor Navale Române, care a aniversat 35 de ani de existență, prin articolele semnate de Petre Georgescu, contraamiralul (r) George Petre și comandorul (r) Mihai Murineanu.Canalele navigabile, performanțele și problemele lor sunt abordate în articolele Adrianei Mironescu, contraamiralului (r) George Petre și inginerului Ilarion Barbu. Așa cum a făcut-o și în alte numere, „Marea Noastră” a preluat în această ediție două articole din cotidianul „Cuget Liber”, dedicate transporturilor maritime și pe canalele navigabile.