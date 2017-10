„Marea Neagră va fi declarată Marea Ruşinii!“

„Marea Neagră va fi declarată Marea Rușinii!“

Norrie McVicar este scoțian și are vârsta de 57 de ani. Fost marinar și nostrom (șef de echipaj), a petrecut 16 ani pe mare. De peste 27 de ani este militant sindical în cadrul Federației Internaționale a Transportatorilor, activând o perioadă mai lungă de timp în industria maritimă de petrol și gaze.Deține funcția de președinte al Offshore Task Force Group - o structură a ITF, care reprezintă interesele lucrătorilor de pe platformele marine, de petrol și gaze, din peste 20 de țări. Este, totodată, membru al Black Sea Campain - acține împotriva navelor sub standard, pe care ITF o desfășoară în zona Mării Negre.Prezent la Constanța, la Sindicatul Liber al Navigatorilor, Norrie McVicar a binevoit să acorde un interviu cotidianului „Cuget Liber“.- Domnule Norrie McVicar, care sunt problemele cele mai grave cu care se con-fruntă navigatorii din flota internațională?- Economia mondială trece printr-o perioadă de criză care a afectat shipping-ul. În aceste condiții, multe echipaje se confruntă cu proble-me foarte grave, generate de colapsul compa-niilor de navigație. Vorbim de mii de navigatori abandonați, unii dintre ei fiind în pericol de a-și pierde viața. ITF lucrează cu 150 de inspectori internaționali pentru a veni în sprijinul naviga-torilor de orice naționalitate, de pe navele oricărui pavilion. În întreaga lume, marinarii recunosc că organizația noastră este singurul lor sprijin. Legat de climatul economic, trebuie să spun că ne confruntăm cu o situație dezastruoasă în zona Mării Negre. Aparent, aceasta nu se va schimba niciodată, din cauza problemei grave a navelor și companiilor sub standard. Aici intervine rolul sindicatelor, al ITF, ca, prin intermediul autorităților naționale, legislația maritimă să fie pusă în drepturile sale și în această regiune, iar condițiile de muncă și viață ale navigatorilor să fie aduse la un nivel mai bun. Am constatat că mulți dintre navigatori suferă accidente, dar aceste cazuri, ca și multe altele câte se întâmplă la Marea Neagră, nu sunt contabilizate. De aceea, ITF și sindicatele din Turcia, Georgia, Rusia, Bulgaria, Ucraina și România vor lucra împreună și vor realiza un raport privind navele sub standard de la Marea Neagră. El va fi înaintat Organizației Națiunilor Unite, Organizației Mondiale a Muncii și Organizației Maritime Internaționale. Black Sea Campain a început. Pentru ceea ce se întâmplă în navigația de aici, Marea Neagră va fi declarată Marea Rușinii.- Chiar este starea shipping-ului de la Marea Neagră mai gravă decât în Golful Persic, în Oceanul Indian ori în Marea Chinei?- Situația de la Marea Neagră va fi considerată mai gravă decât în zonele amintite. Nu sunt reguli, iar dacă există, nu sunt respectate. Condițiile de pe navele care servesc în această zonă sunt aproape dezastruoase, în totalitate.- Nu îmi vine să cred ceea ce spuneți. Cum, în navigația din jurul Africii, regulile și legislația internațională se bucură de mai mult respect decât în Marea Neagră?- Pentru noi este evident că navele care intră în porturile diferitelor țări africane sunt mult mai deschise inspecțiilor și investigațiilor Port State Control. Informațiile pe care le deținem arată că unele zone din Africa sau din lu-me nu sunt perfecte. Dar după cum o demonstrează raportul preliminar, foarte puține țări de la Marea Neagră operează transpa-rent și aplică regulile inter-naționale, când au loc inspecțiile la nave.- La acest moment al campaniei, puteți să precizați în ce porturi de la Marea Neagră nu e respectată legislația internațională?- Până la finalizarea raportului, nu putem face cunoscute foarte multe aspecte particulare. Ceea ce pot spune e că reprezentanții multor nave de pe piața Mării Negre, care vin la Constanța pentru prima dată, sunt surprinși că ITF, cu sprijinul autorităților române, inspec-tează condițiile de la bordul acestora. Foarte multe nave monitorizate de ITF sunt exploatate pe piața Mării Negre de 30 - 40 de ani. Abia când aceste nave intră în porturile din România, lumea află că ele sunt niște fiare vechi. Acesta este și răspunsul la întrebarea dumneavoastră.- Ați vizitat portul Constanța. Cu ce scop?- ITF, prin intermediul Offshore Task Force Group, ajută sindicatele afiliate și membrii de sindicat să ajungă la cele mai bune practici pe platformele marine, în ceea ce privește: siguranța, sănătatea, instruirea, competența, drep-turile individuale și sindicale. Ca rezultat al lucrului în Marea Nordului, noi suntem atenți ca platformele și navele care le servesc să respecte standardele impuse de industrie și lege. La începutul acestui an, a avut loc o inspecție la bordul unei platforme a companiei Grup Servicii Petroliere, care se afla într-un port din Marea Britanie. Noi am identificat câteva probleme de nerespectare a drepturilor marinarilor, de neplată a salariilor. În cooperare cu Sindicatul Liber al Navigatorilor din România, am descoperit că există mai multe probleme privind condițiile de muncă și viață ale navigatorilor. Pe scurt, noi credem că GSP se pregătea să opereze în Marea Nordului cu mentalitatea operațiunilor din Marea Neagră. S-a constatat că, din punct de vedere cultural, al mentalităților, există diferențe între piața Mării Negre și cea a Mării Nordului, în ceea ce privește modul de a trata probleme precum: sănătatea și siguranța, drepturile omu-lui, condițiile de muncă și salariile. Noi am dus întotdeauna o campanie împotriva comporta-mentelor deviante de la standarde, pe care le caracterizăm ca fiind dumping social. În urma informării privind ceea ce se întâmplă pe piața Mării Nordului, că acolo standardele trebuie respectate, în urma aspectelor constatate de ITF, operatorul GSP dă semne că vrea să rezolve minusurile, pentru a putea lucra oriunde în lume. Pe data de 5 iunie 2012, m-am întâlnit cu directorul general și directorul adjunct al GSP, la birourile lor din portul Constanța. A doua zi, am vizitat o navă a companiei, pentru a consta-ta condițiile de la bord. Cred că GSP recunoaște că ITF și SLN nu sunt inamici, ci parteneri în construcția unei companii de succes. Pentru noi este foarte clar că GSP e o companie tânără, recent intrată pe piața globală. Este o companie europeană, care se bucură de avantajele unei piețe libere a serviciilor. Acest aspect e important pentru dezvoltarea ei, dar și a forței de muncă românești. GSP activează într-o industrie foarte bine plătită, care se bazează pe o înaltă competență și inteligență, o industrie care investește în oameni și are suportul guvernelor. La acest moment, Marea Britanie are nevoie de 50.000 de lucrători în această industrie. Opțiunea ei este să găsească lucrători în țări precum Polonia, Slovenia, Croația. Pentru cele 50.000 de locuri de muncă se poate uita, acum, și în România, dar lucrătorii români vor trebui să scape de „mentalitatea de Marea Neagră”, să o ajungă la mentalitatea internațională.- Domnule Norrie McVicar, vă mulțu-mesc pentru interviu!