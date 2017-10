Marea Neagră, invadată de ofiţeri pregătiţi la… apelul de seară

Marea Neagră, invadată de ofițeri pregătiți la… apelul de seară

În urmă cu câteva zile, în portul Constanța a acostat o navă înregistrată în Togo, un pavilion de complezență. La bord, se afla un echipaj multinațional. Căpitanul secund era un indian foarte tânăr, de numai 22 de ani.Vârsta fragedă a acestuia i-a atras atenția inspectorului ITF - România, Adrian Mihălcioiu, care s-a interesat de pregătirea lui. Din documente, reieșea că ofițerul absolvise cursurile cu durata de 6 luni ale Universității Maritime din India, că efectuase un stagiu de cadet de 6 luni și că, după un an și jumătate petrecuți pe mare, fusese promovat, fără alte cursuri, în funcția de căpitan secund.Comandantul navei, un arab, i-a declarat inspectorului ITF - România că documentele secundului au fost verificate de serviciile de Port State Control din mai multe porturi și că nicio autoritate n-ar fi avut vreo obiecție. „Pregătirea teoretică și practică a echipajelor din întreaga lume trebuie să respecte cerințele Convenției internaționale privind standardele de instruire, certificare și efectuare a serviciului de cart pentru navigatori -STCW 1978. Dacă serviciile de Port State Control consideră că documentele ce atestă pregătirea ofițerului indian sunt conforme STCW, înseamnă că România ar trebui să renunțe la actualul sistem de învățământ marinăresc și să califice ofițerii prin cursuri de scurtă durată, de numai 6 luni, urmate de un stagiu de cadet de jumătate de an, pentru ofițerii de la punte. Conform actualului sistem din România, pentru a obține brevetul de ofițer punte, un tânăr trebuie să absolve o facultate de profil cu durata de patru ani sau doi ani de colegiu vocațional și să facă un stagiu de cadet de un an. Promovarea în funcția de secund se face după alți doi ani de muncă pe mare și parcurgerea unor cursuri de promovare la CERONAV. Discrepanța dintre cele două modele este uriașă. Dacă cel indian respectă standardele minimale ale STCW, după cum susțin serviciile de Port State Control, înseamnă că sistemul românesc este excesiv” - afirmă Adrian Mihălcioiu.Modul de eliberare a brevetelor și certificatelor de competență marinărească a intrat în atenția sindicatelor navigatorilor și inspectorilor ITF din Ucraina, Turcia, Rusia și Georgia. Ele au constatat că în zona Mării Negre, în special pe navele unor armatori arabi, sunt angajate echipaje cu documente semnate de instituțiile unor țări aflate pe lista neagră a shipping-ului internațional. „Respectarea cerințelor STCW va face obiectul viitoarei campanii a sindicatelor navigatorilor din zona Mării Negre. ITF și organizațiile membre vor solicita autoritățile maritime naționale, serviciilor de Port State Control, să trateze echipajele, indiferent de naționalitate, în mod nediscriminatoriu, conform legislației internaționale. Ele atrag atenția că STCW nu are două tipuri de standarde: unele foarte scăzute, pentru cei ce își iau brevetele sau certificatele în Coreea de Nord, Togo sau India; altele foarte înalte, pentru ofițerii pregătiți în Europa” - afirmă Mihălcioiu.Aplicarea unei duble măsuri privind instruirea și certificarea pregătirii are implicații dramatice asupra pieței forței de muncă. Navigatorii statelor din zona Mării Negre își văd amenințate locurile de muncă de invazia indienilor, filipinezilor, indonezienilor și arabilor făcuți ofițeri la apelul de seară. Iar odată cu înmulțirea echipajelor cu pregătire sub standard, navigația din zona Mării Negre devine mai puțin sigură. În 2012, Federația Internațională a Transportatorilor și sindicatele navigatorilor din zonă au dat publicității raportul: „Marea Neagră a rușinii”, prin care au atras atenția asupra problemelor grave cu care se confruntă navigația din această regiune, ca urmare a indiferenței autorităților naționale.