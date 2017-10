Marca înregistrată, singura protecţie împotriva pirateriei comerciale

Marca înregistrată, singura protecție împotriva pirateriei comerciale

Pe o piață dominată de piraterie și de concurență neloială, în care clonele telefoanelor de lux se vând la kilogram iar hainele de noi sunt copii după alte copii, protecția mărcilor este extrem de importantă. La nivel național, înregistrarea unei mărci se face la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). Pentru o marcă simplă, costul este de 396 lei, în timp ce pentru o marcă cu element figurativ color, costul este de 504 – 792 lei. Pentru fiecare clasă suplimentară se mai achită 180 lei. „Costurile maxime pot ajunge și la 9.000 - 10.000 lei, însă limita maximă este greu de stabilit, întrucât o marcă poate fi înregistrată în mai multe țări și pe mai multe domenii”, spune Florin Popa, expert în cadrul OSIM. Pot fi înregistrate ca mărci cuvintele, desenele, literele, cifrele, elementele figurative, formele tridimensionale, forma produsului sau ambalajului, combinațiile de culori sau orice altă combinație între cele menționate mai sus. Pentru înregistrarea mărcilor la nivel european, firmele trebuie să achite o taxă oficială de 1.600 euro. Înscrierea se face on-line iar taxa este valabilă pentru o marcă simplă și trei clase separate. Pentru fiecare clasă suplimentară se mai plătește o taxă de 300 euro, întregul proces durând 12 luni. Din luna martie a acestui an, firmele sunt nevoite să mai achite și o taxă suplimentară de cercetare, în valoare de 12 euro, către oficiile naționale ale statelor în care au mărci înregistrate. Producerea și vânzare de produse neînregistrate se sancționează cu amenzi de maximum 100.000 euro și pedepse cu închisoarea cuprinse între 4 și 10 ani. „Înregistrarea mărcii durează circa 9 luni și conferă titularului drept exclusiv asupra mărcii, pe termen de 10 ani. La cererea titularului, înregistrarea poate fi reînnoită. Din acest an, în UE se pune mare preț pe creativitatea firmelor, desenele și modelele putând fi brevetate. În plus, din denumirea lor a dispărut particula «ndustrial»”, explică Florin Popa. Pentru a evita alegerea unei mărci deja înregistrate la nivel european, întreprinzătorii pot verifica site-ul Oficiului European de Armonizare a Pieței (OHIM): http://oami.europa.eu/en/default.htm Înregistrarea unei mărci în alte țări decât cele din UE se face pe baza protocolului de Madrid, care acordă garantarea integrității mărcilor în peste 60 de țări. Solicitările se trimit la World Intellectual Property Organization, care redirecționează cererile spre statele în care se dorește înregistrarea mărcii. În 2009, fondurile structurale sau de la stat pot fi folosite și pentru acoperirea cheltuielilor de înregistrare a mărcilor.