Marca înregistrată îţi protejează afacerea

Marca înregistrată îți protejează afacerea

Înregistrarea mărcilor companiei este un proces complex, dar necesar, în contextul intrării în comunitatea europeană și creșterii gradului de risc a contrafacerii. Nu doar denumirea firmei poate fi înregistrată, ci și sloganul, logo-ul firmei sau numele produsului comercializat. „Mulți își pun întrebarea când ar trebui înregistrat numele firmei sau denumirea unui produs. În momentul în care numele a căpătat o anumită notorietate, atunci managerul companiei trebuie să se gândească la înregistrarea acestuia”, a declarat Radu Bozocea, directorul Agenției de Proprietate Industrială „Ariana”. De ce însă, numele firmei nu devine marcă la înregistrarea la Registrul Comerțului? „Există sute și sute de cereri de înregistrare a firmelor și nu se știe care nume va deveni un brand și care firme vor falimenta. Românii au început să-și protejeze mărcile de comerț și anul acesta, au fost depuse de 18 ori mai multe cereri de înregistrare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Dacă în perioada anterioară erau zeci de cereri, în acest an sunt sute”, a explicat Radu Bozocea. Riscurile de a nu apela la această soluție de protejare sunt mari și de foarte multe ori, costisitoare. Dacă brandul nu este înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), în primul rând există riscul ca o altă firmă cu același nume să facă acest lucru. „Și atunci firma respectivă ar fi acționată în judecată, pentru că folosește numele înregistrat al unei alte companii și, dacă este găsită vinovată, este obligată să plătească o amendă zilnică destul de mare, cât timp folosește acea marcă. În plus, schimbarea numelui firmei implică cheltuieli foarte mari. Când îți schimbi numele, practic o iei de la zero și trebuie să începi o nouă campanie de promovare. Să nu mai vorbim de suspiciunea clienților, care, de cele mai multe ori, nu văd bine o asemenea schimbare”, a afirmat directorul agenției. Pentru a înregistra o marcă, antreprenorul va plăti, de la 1 mai, între 900 și 1.050 de euro. Taxa individuală pentru înregistrarea internațională a mărcilor va fi de 870 de euro. Odată cu intrarea în Uniunea Europeană, marca este înregistrată nu doar în România, ci și în toată comunitatea europeană. Sectorul cu cel mai mare grad de risc de copiere este cel al băuturilor alcoolice și țigărilor. Și numele produsului sau sloganul companiei trebuie înregistrate, pentru diferențiere. Înregistrarea nu va însemna eliminarea numai a mărcilor identice de pe piață, dar și a celor similare. „Din punct de vedere al chel-tuielilor, este un dezastru ca o firmă să investească într-un anumit proiect de marketing, pentru ca după o perioadă de timp, să fie nevoită să schimbe politica. Practic, sunt bani aruncați”, a concluzionat Radu Bozocea. Verificarea dacă o marcă este sau nu înregistrată se poate face online, pe site-ul www.inregistrare-marci.ro. Singurul dezavantaj este faptul că în baza de date nu sunt incluse mărcile care sunt în curs de certificare.