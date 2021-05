Mândri de dobrogeanca noastră! Paula Vals, premiul pentru cea mai hotărâtă antreprenoare

A intrat în lumea nemiloasă a afacerilor în urmă cu peste 28 de ani, la o vârstă destul de fragedă. A crezut cu tărie în forţele ei şi nu s-a lăsat doborâtă indiferent de ce i-a oferit viaţa. A făcut din Greci, satul unde s-a născut, o zonă defavorizată din judeţul Tulcea, un loc de care este mândră. S-a luptat cu birocraţia, a reuşit să acceseze fonduri europene pe vremea când abia făceam primii paşi spre Uniunea Europeană şi a ridicat o fabrică unde produce cele mai bune prăjituri locale şi produse tradiţionale sub brandul Moesis by Angelo. De curând, Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) i-a conferit premiul „Din inima Dobrogei”. Premiul i-a fost oferit în cadrul Galei Women in Economy care s-a desfăşurat la Teatrul Naţional din Bucureşti. „Decernarea acestui premiu este evident, o bucurie. O bucurie adusă de fapt, Dobrogei. Pentru că premiul are, nu-i așa, o denumire elocventă. Este normal să te bucuri în numele tuturor oamenilor și obiectivelor pe care ni le-am propus. Este, dacă vreți, o încununare a unui efort de peste 28 de ani în folosul stabilității sociale și a renumelui produselor pe care noi, Grupul de firme ANGELO, le producem”, a declarat Paula Vals, directorul general al Grupului de firme Angelo.





Lumea afacerilor era până nu demult o lume dominată de bărbaţi, dar în ultimii ani femeile au preluat conducerea şi sunt business woman de sucess. Pentru a reuşi ai nevoie de calităţi de lider şi de tărie de caracter să înfrunţi toate obstacolele. Dar nu sunt suficiente. Paula Vals spune că ai nevoie şi de perseverenţă, inteligenţă, compasiune, sacrificiu, pasiune, dăruire, intuiţie, răbdare şi nu în ultimul rând, de multă muncă.



Brandul „Moesis by Angelo”, certitudinea calităţii



Ca un tribut adus Moesiei, fosta provincie romană, antreprenoarea de la poalele Măcinului, creează un brand „Moesis by Angelo”, care se bazează pe realizarea produselor autentice care spun povestea Dobrogei. În portofoliul Angelo sunt 14 produse atestate tradiţional şi se aşteaptă „paşaportul european” de indicaţie geografică protejată – IGP pentru plăcinta dobrogeană.





Produsele „Moesis by Angelo” au trecut deja testul consumatorilor fiind apreciate în Constanţa şi Tulcea, dar au ajuns şi în alte şapte judeţe. Minunatele dulceţuri de trandafir, de vişine sau de caise, în total 12 sortimente şi zacuscă au trecut graniţele României şi sunt exportate în Italia şi Spania, dar şi în restul Europei. Pandemia de coronavirus care ne-a bulversat pe toţi, nu a făcut-o pe Paula Vals să dea înapoi. Dimpotrivă, s-a repliat, a găsit soluţii şi acum este mândră că a dus numele Moesis mai departe.





„Nu a fost ușor, resimțim și acum efectele acestei pandemii. Am considerat că a sosit o nouă provocare și nimic nu este insurmontabil. Noi eram deja pregătiți să ne adaptăm mediului online, am diversificat gama de servicii în acest sens, am adaptat site-ul companiei și ne-am continuat activitatea. Este clar că măsurile de siguranță ne-au făcut să regândim fluxul de producție și grija faţă de angajați”, a spus Paula Vals.





În încheiere, antreprenoarea a dedicat premiul echipei, familiei şi celor două fete cu care şi-ar dori să petreacă mai mult timp. „Mulțumesc Cristinei Chiriac, președinta CONAF, femeia care, prin hotărârea ei reușește să coaguleze mediul de afaceri feminin, și nu numai, pentru încrederea care mi-a acordat-o în funcția de președinte CONAF TULCEA. Doar împreună vom fi mai puternici!”, a subliniat directorul general al Grupului de firme ANGELO.