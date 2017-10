Managerii şi antreprenorii constănţeni, aşteptaţi la cel mai mare eveniment de afaceri al anului

Managerii și antreprenorii constănțeni, așteptați la cel mai mare eveniment de afaceri al anului

Ştire online publicată Miercuri, 15 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cel mai mare eveniment de afaceri din acest an pentru antreprenorii și managerii constănțeni va avea loc, mâine, la Hotelul Zenith din Constanța.Conferința Regională „BUSINESS to more BUSINESS” pune la dispoziția mediului de afaceri constănțean și al managerilor din județele învecinate consultanța fiscală și strategiile de reacție la schimbarea comportamentului consumatorilor. Conferința, organizată de Doingbusiness.ro, face parte din Proiectul Național „BUSINESS to more BUSINESS”.„Evenimentul de la Constanța este o bornă importantă pentru «BUSINESS to more BUSINESS». Este cea de-a 5-a etapă din cele 10 ale conferinței, ceea ce înseamnă că mediul de afaceri din Dobrogea va fi primul care află concluziile intermediare ale întâlnirilor cu mediul de afaceri național, posibile în acest moment. Venim aici convinși fiind că vom reuși să sprijinim mediul de afaceri și oamenii de afaceri din Constanța să își dezvolte activitatea prin soluții concrete de consultanță financiară, modalități verificate de reacția la schimbarea comportamentului consumatorilor și soluții digitale aflate la îndemână, pe care mulți manageri nu știu că le pot aplica”, a declarat Dumitru Ion, CEO Doingbusiness.ro și unul dintre vorbitorii cheie ai Conferinței în calitate de CEO al Kompass Romania.Conferința este moderată de jurnalistul Radu Soviani, iar printre vorbitori se regăsesc Iulian Gropoșilă, președinte al Patronatului IMM Constanța, Radu Nicolescu, senior Lawyer, Duncea, Ștefănescu&Associates, cel care va dezvolta soluțiile care pot fi implementate de management pentru flexibilizarea raporturilor de muncă, Rareș Medrega, Senior Trainer, Allianz-Tiriac Asigurări, care va răspunde la întrebările despre managemenetul riscului și asigurarea afacerilor, Răzvan Ionescu, director Marketing Segment Business, Telekom, care aduce în fața audienței soluțiile pentru optimizarea costurilor.Panelul dedicat consultanței fiscale, financiare și managementului performant va fi încheiat de Roxana Mircea, Managing Partner, REI Finance Advisors, care va identifica pentru participanții la eve-niment soluțiile imediate pentru accesarea fondurilor europene și răspunsurile potrivite la provocările generate de absorbția de fonduri (ajutoare de stat și fonduri europene).Conferința continuă cu sesiunea dedicată transformării digitale și reacțiilor la schimbarea comportamentului consumatorilor, respectiv relația dintre tehnologie și marketingul neconvențional, poziționarea în piață și generarea de oportunități imediate de vânzare prin răspunsuri potrivite la provocările mediului on-line.Evenimentul „BUSINESS to more BUSINESS” de la Constanța se va încheia cu o sesiune exclusivă dedicată dezvoltării personale și executive-coaching-ului, sesiune în care Mihai Stănescu, Executive Coach-RoCoach, dezvoltă rețeta echilibrului între viața personală și cea profesională, prin identificarea ingredientelor pentru a merge înainte și prin depășirea barierelor.Participarea este gratuită pentru primele trei persoane din cadrul aceleiași companii, iar evenimentul permite întâlniri bilaterale de lucru/consultanță între participanții care se înregistrează și speakerii prezenți la eveniment (de asemenea gratuit).v v vDoingbusiness.ro este un portal de afaceri care oferă utilizatorilor informații despre oportunitățile din economia națională precum și prezentarea principalelor companii active în fiecare domeniu.