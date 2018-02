Mamele antreprenor se reunesc pe platforma online Mamprenoare

Mamprenoare, platforma online care unește sub același acoperiș mamele antreprenor românce din țară și din diaspora, a fost lansată și oferă promovare gratuită tuturor membrelor Comunității Mamprenoare, se arată într/un comunicat de presă.http://mamprenoare.eu/ este o platformă care adună într-un singur loc și face cunoscute la nivel național și internațional, atât membrele comunității Mamprenoare, cât și produsele acestora. Astfel, toate cele aproximativ 200 de mame antreprenor membre ale comunității – și numărul lor este în creștere exponențială!- beneficiază de un profil profesional gratuit pe această platformă. Profilul include povestea trecerii fiecărei membre a comunității de la statutul de angajat la cel de antreprenor, o fotografie de profil, precum și datele de contact.Pe http://mamprenoare.eu/, antreprenoarele își promovează produsele și serviciile și scriu articole de interes public în legătură cu domeniile lor de activitate.Dezvoltatorii platformei, un cuplu de români care trăiesc în Belgia, intenționează să includă și un forum unde membrele să poată discuta pe diferite teme de interes, cum ar fi parteneriate, organizarea de evenimente publice sau de acțiuni caritabile. O altă idee este includerea pe http://mamprenoare.eu/ a unui modul de webinarii pentru membrele care au expertiză în diverse domenii și care pot ajuta comunitatea să crească.Comunitatea Mamprenoare este un Business Hub & Accelerator pentru mamele care își doresc dezvoltarea unei afaceri proprii care să le permită să devină independente financiar.Comunitatea a fost fondată în urmă cu doi ani de către Alina Bota, mamă antreprenor, economist, cu experiență de peste 18 ani în domeniul financiar-bancar care le este membrelor consultant, trainer și mentor. „Scopul comunității este acela de a oferi mamelor care își doresc să își dezvolte propria afacere inspirație, educație în business și motivație, prin diferite instrumente: workshopuri, întâlniri online și offline, toate concentrate pe rezultate, nu doar pe networking. Educația este personalizată pe nevoi și membrele colaborează în diverse proiecte și se promovează reciproc. Toate acestea, cu scopul de a crește afaceri sănătoase și de a oferi copiilor nostri un model de viață echilibrat” spune Alina Bota, Fondatoarea Comunitatii Mamprenoare.În comunitatea Mamprenoare nu există taxă de membru; intrarea se face prin intermediul unui workshop de antreprenoriat la care mamele sunt invitate să participe pentru a înțelege câteva principii de bază în afaceri care le vor ajuta să ajungă rapid la profit. Mamprenoarele au astfel șansa de a se cunoaște personal încă de la început, dar au și un grup de facebook unde discută și pun la cale întâlnirile de lucru lunare, la nivel local. Comunitatea Mamprenoare are acoperire internațională, cu comunități locale conduse de manageri locali în orașe precum București, Iași, Cluj Napoca, Ploiești, Timișoara, Alba Iulia și lista este în continuă creștere deoarece din comunitate fac parte tot mai multe românce din Elveția, Franța, Belgia sau UK.Tipurile de afaceri ale mamprenoarelor sunt foarte diverse, de la mici ateliere de produse hand-made până la avocați, psihologi, terapeuți, nutritioniști, comunicatori, poeți, designeri florali și ciocolatieri.În 2017, au avut loc mai multe workshopuri „Și mămică, și antreprenor de succes” în țară și în străinătate, iar multe membre au parcurs unul dintre programele de dezvoltare ale unei afaceri de la zero numite „From Zero to Hero”. Anul 2017 s-a încheiat cu o suită de evenimente: o lansare de carte, un workshop și o petrecere în cinstea colaboratorilor și partenerilor mamprenoarelor.Planurile de viitor ale comunității Mamprenoare includ parteneriate cu alte comunități cu valori comune; editarea revistei în versiune print “Mamprenoare", unde membrele din toată țara vor scrie articole și își vor face auzită vocea; organizarea Târgului Mamprenoarelor - prima ediție urmând să aibă loc între 5-6 mai 2018, în Cluj-Napoca. Este vizată creșterea organică a comunității și, mai ales, a afacerilor membrelor comunității, se arată în comunicat.Testimoniale:„Am început în lumea antreprenoriatului haotic, investind zeci de mii de euro într-un stoc de marfă cu care nu știam ce să fac, cui să mă adresez, ce tip de business vreau sa încep și care este viziunea mea pe termen lung. Norocul meu a fost ca într-o zi am văzut o reclamă cu un curs “Și mămică, și antreprenor de succes”. Am cunoscut-o pe fondatoarea comunității, care mi-a dat o încredere extraordinară că acel start pornit prost se poate remedia. În urma ședințelor de 1 la 1, business-ul meu a început să intre într-o linie dreaptă, să-mi fie clar cui și de ce mă adresez, am învățat să îmi valorific corect munca și am primit motivația de care aveam atâta nevoie în această lume a antreprenoriatului. Recomand Comunitatea Mamprenoare tuturor mămicilor care își doresc o afacere prosperă”, a declarat Ioana Toncean - Business Owner, Yanna Shop, Cluj Napoca.