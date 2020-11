Mall-urile pun lacătul pe uşă în weekend. „Închiderea asta ar putea însemna falimentul!”

„Da, am auzit că intrăm în carantină să mai scăpăm de virus, dar nu cred că este o soluţie bună. Ne închid acum şi pe urmă iar apar cazuri multe. Mai bine ne lăsau liberi”, ne-a spus Ioana, 17 ani, liceeancă. „Nici eu nu sunt de acord cu închiderea. Nu vor rezolva nimic. Nici şcoală nu facem, nici de distrat nu ne distrăm”, ne-a răspuns indignat Marius, 18 ani, liceean.



„Eu am dat o fugă la un magazin unde am văzut o promoţie şi nu voiam să o pierd. Mă afectează că nu e mall-ul deschis în weekend pentru că erau zilele mele când puteam să merg la cumpărături, altfel programul nu-mi permite şi nu am când să merg. Asta e, două săptămâni trec repede”, ne-a spus Cristiana N., contabilă.



Comercianţii, nemulţumiţi de restricţii



Dacă printre cumpărători mai există o speranţă că timpul le va rezolva pe toate, din perspectiva vânzătorului, însă, care trebuie să încaseze bani ca să aibă din ce lua salariul, situaţia nu e la fel de bună.





„Pentru noi închiderea asta ar putea însemna falimentul. Acum, când vin sărbătorile şi când lumea, mai de voie de nevoie, ar fi cumpărat un cadou cât de cât. Nu mai sunt nici nunţi, nici botezuri că mai lua lumea un inel, o verighetă. Ce vom face acum când şi aşa vânzările au scăzut mult?”, ne-a spus vizibil îngrijorată, Doina R., manager magazin de bijuterii.











„Trebuie să privim pozitiv. Cumpărătorii care veneau în weekend, vor veni în cursul săptămânii. Asta nu ar fi o problemă. Problema este cu încasările, că nu prea avem. Nu avem cu ce plătii salarii şi chirii. Asta e o problemă! Au anunţat guvernanţii în vară că ne vor ajuta cu nişte bani pentru chirii, pentru perioada când am fost închişi în primăvară, dar nu s-au ţinut de cuvânt”, ne-a povestit Alina G., director magazin haine.





Într-adevăr, pe 3 septembrie 2020, Guvernul a trecut Ordonanţa de Urgenţă nr.7, prin care promitea un sprijin în valoare de 160 de milioane de lei de la fondul de stat, pentru nouă mii de magazine din totalul de 65 de mall-uri câte sunt în România. Numai că, toamna a trecut şi mult aşteptatul ajutor a fost pierdut printre promisiuni. Aşadar, şi această carantină va trece şi sperăm ca de sărbători să putem ura sănătoşi „La mulţi ani!” alături de cei dragi.











Am făcut şi noi o incursiune într-un mall constănţean, să vedem la cald, cum au fost primite noile măsuri sanitare de către comercianţi dar şi de către cumpărători. Atmosferă frumoasă de sărbătoare, cu brazi împodobiţi care anunţă că vin sărbătorile. Vitrine frumos dichisite să atragă ochiul clienţilor, doar cumpărătorii lipsesc. Forfota din alţi ani a fost înlocuită de o apatie generală care anunţă o stare de incertitudine. Cu cei cu care am stat de vorbă, concluzia generală a fost că nu se ştie cât vor trăi aşa şi nici răspunsuri nu sunt. Printre cumpărători, cei mai mulţi erau tinerii care dacă nu cumpărau neapărat ceva, profitau de ultimele ore de „libertate”. I-am întrebat ce anume caută şi dacă au auzit de carantină şi de faptul că se închide mall-ul sâmbăta şi duminica.