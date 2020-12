Mall-urile ar putea primi bani de la stat. Patronii așteaptă ajutor cu sufletul la gură

„Nu am ştiut că putem primi bani de la stat pe chirie. Noi chiar dacă am fost obligaţi să închidem, mall-ul ne-a luat chiria întreagă chiar dacă nu am avut vânzări. Ar fi bine să primim un ajutor, că şi aşa, nici bani de salarii nu avem de când s-au închis mall-urile în week-end. Atunci făceam şi noi vânzări. Noi plătim aproape 5.000 de euro chirie pe lună”, ne-a spus Iulia Ion, administrator magazin de cadouri.





„Parcă am auzit ceva mai demult, dar nu cred. Să ajuţi de fapt mall-urile, nu pe noi care plătim chirii, mi se pare nedrept. Trebuiau să-i oblige pe ei să nu ne ia chiria dacă nu avem activitate, aşa ar fi fost normal. Ce să zic, nu mai cred nimic. Pe spaţiul ăsta care este destul de mic, plătim 3.000 de euro chiria pe lună”, a precizat Georgiana M., administrator magazin cosmetice româneşti. La o croitorie, o doamnă era foarte documentată. Ştia de proiectul guvernului, dar i se părea aproape imposibil ca cineva să poată să treacă de multitudinea de condiţii impuse.





„Aici, pe spaţiul acesta de 6m/2m plătim o chirie de 1.500 de euro. Înainte eram două colege pe tură, acum am rămas doar una. Abia dacă ne scoatem salariile. Ar fi binevenit un ajutor, dar să fie uşor de primit, nu să faci hârtii şi iar hârtii. Şi ei de la minister (n.r. Ministerul Economiei) ar trebui să aibă toate actele unei firme de la Registrul Comerţului, de la ANAF. Dar dacă nu comunică instituţiile statului între ele, ne pun pe noi să umblăm după acte”, a explicat Angela Barbu, croitoreasă.





Bugetul schemei de ajutor este de 160 milioane lei. Valoarea maximă a ajutorului de stat este de 800.000 euro de beneficiar şi reprezintă 50% din valoarea cheltuielilor cu chiria fixă raportată la luna februarie, calculată şi datorată pentru perioada închisă. Contractul cu beneficiarul se va încheia pe 31 decembrie 2020, iar plata sumelor se va face până cel târziu la 1 martie 2021. După primirea ajutorului de stat, beneficiarii au obligaţia să menţină activitatea cel puţin şase luni, de la data semnării contractului, se arată în document. Pentru detalii legate de condiţiile pe care trebuie să le îndepliniţi şi de ce acte aveţi nevoie, puteţi accesa link-ul: http://www.economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica.

Prima dată am auzit despre această măsură, în luna septembrie. Deşi a fost anunţată şi preluată de toată presa, nu s-a mai zis nimic până de curând, când proiectul Ordonanţei de Urgenţă (OUG) a fost pus, în sfârşit, în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA). Toate bune şi frumoase, numai că, la fel ca şi la celelalte măsuri de sprijin de la stat, timpul dintre adoptarea ordonanţei şi depunerea actelor este foarte scurt. Poate este şi asta o strategie având în vedere că bani nu sunt decât pentru 3.000 de firme. Ordonanţa a intrat în dezbatere publică pe 4 decembrie şi timp de zece zile se pot trimite pe adresa de e-mail: dezbateri_publice@economie.gov.ro propuneri, sugestii şi opinii vis-à-vis de acest act normativ. Deci se face 14 decembrie, când OUG ar trebui să fie publicată în Monitorul Oficial. Din 14 decembrie mai sunt puţin de trei săptămâni în care beneficiarii ar trebui să depună, multe acte, pe o aplicaţie care nu există încă. Aşadar, până pe 31 decembrie agenţii economici care au închiriate spaţii ar trebui să depună actele pentru a primi finanţare. Am fost şi noi într-un mall şi am stat de vorbă cu micii comercianţi.