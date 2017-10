Mâine începe TINIMTEX!

În perioada 14 - 18 septembrie se desfășoară în Mamaia Târgul Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte TINIMTEX 2011, cel mai mare târg din țară din domeniul textil, cu tradiție pentru zona Dobrogea, organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA).Acesta se desfășoară în patru locații tematice (Pavilionul Expozițional - confecții textile adulți și copii, tricotaje, lenjerii de pat, articole copii, Doina și Victoria - marochinărie și încălțăminte, și Centrul de Afaceri EuroLitoral, fostul Bingo Europa - confecții textile adulți, confecții piele și blană), pentru o perioada de cinci zile, pe o suprafață totală de 8.000 mp. Din punct de vedere al numărului de firme, ediția are aceleași dimensiuni ca cea din septembrie 2010, reunind un număr de 310 participanți.„Pot să spun că doar 10% dintre firme sunt nou venite, restul fiind cele tradiționale, care vin an de an la toate edițiile Tinimtex. Sunt reprezentate toate zonele țării, în special zonele care încă mai sunt implicate în industria ușoară. Este vorba de București, cu 27% din firme, Constanța - 10%, Neamț - 15%, Brașov - 6%, Arad - 5%, Iași - 8%, Suceava - 4%, și 25% - Hunedoara, Harghita, Sibiu, Covasna, Argeș, Prahova și Brăila“, a precizat președintele CCINA Constanța, Mihai Daraban.Programul de vizitare al târgului: în zilele de 14, 15, 16, 17 septembrie, între orele 10.00 - 19.00, iar pe 18 septembrie, 10.00 - 16.00.