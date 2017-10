Mâine începe cea de-a 70-a ediţie a Târgului Naţional de Îmbrăcăminte - Încălţăminte „Confintex“

Mâine începe cea de-a 70-a ediție a Târgului Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte „Confintex“

Penultima ediție din acest an a Târgului Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte „Confintex” își va deschide oficial porțile, mâine de la ora 13. Comercianții și producătorii români din industria textilei își vor expune colecțiile de toamnă - iarnă la Pavilionul Expozițional și hotelul Parc din stațiunea Mamaia. Târgul va fi organizat de Federația Patronală a Textilelor, Confecțiilor și Pielăriei (Fepaius), în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie, Navigației și Agricultură (CCINA) Constanța. La expoziție, organizată pe o suprafață de aproximativ 3.800 metri pătrați, și-au anunțat participarea 150 firme din domeniul industriei textilelor, confecțiilor și pielăriei, reprezentând toate zonele țării. „Expozanții sunt extrem de îngrijorați de situația actuală a industriei textile și își pun mari speranțe în acest târg. Dacă în primul semestru, criza s-a resimțit mai puțin în acest sector, după vacanța de vară, lucrurile s-au schimbat foarte mult. Ultima parte a anului 2009 și aproape tot anul 2010 vor fi perioade foarte grele pentru producătorii români de textile”, a declarat Aureliențu Popescu, președintele executiv Fepaius. Situația sectorului de îmbrăcăminte și încălțăminte este din ce în ce mai îngrijorătoare. Trendul de scădere al producției industriale a textilelor, început încă de acum trei ani, s-a intensificat în acest an, iar producția a scăzut de două ori mai mult. Astfel, în 2008, scăderea medie anuală a fost de 12%. În 2009, se estimează o diminuare între 25% - 30%. Consumul mediu de îmbră-căminte și încălțăminte a scăzut la nivel național cu 18%, în 2009, față de anul trecut. „Dacă la începutul anului 2007, aveam aproximativ 9.000 firme în industria textilelor, confecțiilor și încălțămintei, în 2010, probabil că vor mai rămâne 5.000 și 5.500 agenți economici de specialitate. În plus, numărul angajaților din sector se va înjumătăți. De la 450.000 de angajați la 1 ianuarie 2007, vom rămâne cu 220.000 - 230.000 angajați, la sfârșitul lui 2009”, a spus Aureliențu Popescu. Nici piața târgurilor de îmbrăcăminte și încălțăminte nu o duce prea bine. Potrivit reprezentanților din sector, expozițiile „amatoriste”, apropiate mai degrabă de economia gri și neagră a României s-au înmulțit, în acest an. „În afara Constanței și Brașovului, unde există o organizare profesionistă, în restul țării, situația este gravă. Sunt foarte multe târguri mici, făcute de firme neserioase, care strică imaginea industriei”, a explicat președintele Fepaius. „La reuniunea camerelor de comerț din țară, de la Mangalia, am avut ocazia să discut cu reprezentanții din regiunea de sud-est, despre situația târgurilor și expozițiilor, și i-am întrebat de ce nu organizează astfel de evenimente. Ei mi-au spus că, din nefericire, există foarte multe încercări amatoriste de târguri de maxim 30 - 40 firme, expoziții organizate pe genunchi, din zona economiei negre, care fac concurență neloială adevăratelor târguri, făcute la lumina zilei”, a precizat și Dănuț Jugănaru, directorul general al CCINA Constanța. *** Pentru a ajuta firmele din industria textilă, Fepaius s-a aliat cu World Trade Center și a creat Bucharest Fashion Alliance, cu rolul de a presta servicii membrilor săi. Cu această ocazie, săptămâna viitoare, se va pune bazele unui nou institut de modă, în parteneriat cu institutul de modă de la Paris. Vechiul institut românesc s-a desființat acum trei ani. Noul institut de modă din București va deveni funcțional la jumătatea anului viitor. De asemenea, se va mai înființa un centru de modă - Fashion Center în centrul capitalei României, un centru de formare profesională în domeniul textilelor, precum și o bibliotecă de documentare.