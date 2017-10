Mai mulţi bani pentru agricultură

Mai mulți bani pentru agricultură

Ştire online publicată Luni, 13 Septembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Agriculturii, Valeriu Tabără, a declarat într-un interviu acordat Mediafax, că a discutat cu Ministerul Finanțelor o majorare cu un miliard de lei a bugetului alocat agriculturii pentru anul viitor. „Prima măsură pe care am luat-o la minister a fost cea legată de bugetul pe 2011. Am avut o evaluare a ceea ce se pusese ca indicator de la Ministerul Finan-țelor, am reanalizat anumite capitole mari din buget și am mers cu propunerile pe 9 septembrie. Am discutat o majorare a bugetului de până la un miliard de lei”, a spus Tabără. El a adăugat că majorarea bugetului ar putea acoperi ne-cesarul pentru măsurile legate pe plățile complementare directe pe sectorul vegetal, pe zootehnie, subvenția la motorină, dar și măsurile legate de bunăstarea la porcine și păsări. „Ne propunem să creștem alocația și pe cap de oaie și caprină, așa cum am discutat și cu producătorii, de la 5 euro la 11,5 euro, iar la sectorul vegetal am mers la SAPS (schemele de plată pe suprafață - n.r.) la 60 de euro în plus pe hectar, de la 80, cât este în prezent”, a adăugat Tabără.