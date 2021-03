Mai multe legume româneşti în pieţe. Legumicultorii vor primi bani de la Ministerul Agriculturii

Dacă programul „Tomata” a fost un eşec total, după cum a afirmat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Adrian Oros, anul acesta, programul s-a transformat în „Legume în spaţii protejate”. „S-au alocat sume considerabile acestui program. Era o măsură de sprijin, de minimis, din bani de la bugetul naţional, pentru a sprijini acest sector. Sigur, ca orice măsură de sprijin, ea trebuie să dureze 3-4 ani, după care sprijinul respectiv trebuie să se mute pe altă necesitate. Eu mă uit pe cifre, s-au alocat, în 2019, 60 de milioane de euro, în 2020, 40 de milioane pentru «Tomata», în 2018, 47 de milioane, iar în 2017, 24 de milioane de euro. Mă uit şi pe datele INS, iar importurile au crescut”, declara în urmă cu un an ministrul Agriculturii. Sumele pe care le vor lua legumicultorii prin programul „Legume în spaţii protejate” nu au fost încă stabilite, dar vor fi acordate diferenţiat, o dată pentru vânzare directă şi o parte pentru procesare. Totodată, sumele ar putea fi diferenţiate şi după cheltuieli. Spre exemplu, o mie de euro la hectar pentru vinete şi varză sau vor varia după destinaţie, vânzare în pieţe sau materie primă pentru conserve.Noile reglementări ar trebui să scadă importurile şi producţia autohtonă să crească. „Pentru noi este binevenit orice ajutor. Avem trei hectare de pământ în comuna Topraisar şi le cultivăm cu ardei, gogoşari, vinete, varză. Anul trecut nu am pus roşii pentru că solarul este mic şi am avut probleme cu încălzirea. Nu am luat subvenţii, dar anul asta ne gândim să depunem cerere”, a spus legumicultorul George I., din comuna Topraisar. „Suntem de la 23 August şi vindem în piaţă de mulţi ani. Suntem producători de legume. Avem seră, avem grădină mare şi tot ce cultivăm, vindem în piaţă. În primul an am luat 3.000 de euro, bani prin programul „Tomata”, cu care am modernizat solarul. Am tras apă, am construit o sobă şi ne-am pus pe picioare”, a declarat Maria S., din comuna 23 August. Legumicultorii vor ca subvenţiile să fie acordate pe tot parcursul anului, să poată cultiva legume mereu, nu numai într-o anumită perioadă. Ei spun că şi retailerii sunt interesaţi de produsele lor şi ar avea unde să-şi desfacă marfa. De asemenea, în noul exerciţiu financiar al MADR, un accent important se pune şi pe spaţiile de depozitare şi pe procesare a produselor. Astfel au fost alocate 150 de milioane de euro pentru solarii şi 50 de milioane pentru procesare şi depozitare.