Mai mult înseamnă mai bun, la Praktiker Constanţa

Mai mult înseamnă mai bun, la Praktiker Constanța

Magazinul Praktiker din Constanța are, începând cu 25 martie, o suprafață de vânzare disponibilă pentru clienți mai mare cu 2.200 mp. Spațiul suplimentar de care dispune acum unitatea, extinsă astfel până la 8.500 mp, este împărțit pe departamentele Lemn, Construcții, Sanitare, Electrice - Decorațiuni și Grădină. Constănțenii se pot bucura acum nu doar de spațiu mai generos, dar și de concepte noi de amenajare a raioanelor. De exemplu, clienții au la dispoziție o zonă de expoziție, pe raionul Sanitare, în care sunt prezentate multe soluții complete pentru amenajarea băilor, organizate pe numeroase dimensiuni ale spațiului disponibil, pe formate și stiluri diferite de amenajare. De asemenea, spațiul permite și accesul rapid al clienților la obiectele de mari dimensiuni, cum ar fi cabinele de duș, piesele de mobilier și căzile de baie. Tot în raionul Sanitare a fost amenajat un spațiu special dedicat articolelor din categoria instalațiilor sanitare, spațiu care folosește un concept nou, modern, denumit „shop-in-shop”. Acesta este organizat ca un punct de vânzare, de unde clienții au posibilitatea să cumpere direct produsele dorite. Și conceptul raionului Construcții a fost mult îmbunătățit. Pe lângă articolele existente până acum, clienții au la dispoziție mai multe modele noi de gresie și faianță și o gamă variată de produse care pot fi aduse pe bază de comandă făcută în magazin. Oferta de plăci ceramice a fost extinsă astfel cu aproximativ 10%. Au fost, de asemenea, montate un număr mare de panouri de prezentare a mostrelor pentru întreaga gamă din categoria placărilor exterioare și a acoperișurilor, într-un spațiu generos care asigură o vizibilitate mai bună a produselor. Panourile de prezentare conțin informații detaliate despre soluțiile complete de montare a articolelor. Foarte important, noua formulă de organizare a spațiului permite prezentarea pentru clienți a unui volum mult mai mare de marfă. Pentru reproiectarea și aranjarea spațiului de expunere a mobilierului și a decorațiunilor, echipa Praktiker a beneficiat de serviciile unui designer, fiind folosite în totalitate articole care sunt disponibile la vânzare. La fel ca în zona produselor pentru baie, în spațiul de expunere a mobilierului și a decorațiunilor sunt prezentate diferite soluții de amenajare completă a camerelor, în funcție de suprafața încăperii, de ambientul dorit și modul de amplasare a diferitelor corpuri în încăpere. De asemenea, noul spațiu alocat zonei de expunere a parchetului a fost prevăzut cu câteva insule speciale de prezentare ce asigură constănțenilor o vizibilitate mult îmbunătățită și accesul mai rapid la toate produsele din această categorie. În această zonă, clienții găsesc mai multe informații expuse despre fiecare produs în parte, idei și sfaturi utile pentru montarea parchetului. Mai mult, gama de parchet disponibilă a fost extinsă cu aproximativ 60% față de cea inițială. Referitor la raionul Grădină, acesta beneficiază acum de o suprafață cu aproape 40% mai mare decât cea inițială, ceea ce face posibilă expunerea în condiții îmbunătățite a produselor de mari dimensiuni, cum ar fi pavilioanele, seturile de mobilier, umbrelele pentru grădină etc. Pentru un astfel de concept de amenajare era necesar și un sistem de iluminare pe măsură. Echipa Praktiker a implementat un concept modern de iluminare a spațiului din magazin, mult mai eficient și ecologic. Sistemul este bazat pe folosirea cât mai bună a luminii naturale, acest lucru fiind asigurat în primul rând prin montarea pe acoperișul magazinului a unui număr mare de luminatoare. Praktiker Constanța și-a început activitatea în anul 2005, magazinul fiind prevăzut din etapa de proiectare cu opțiunea de extindere a spațiului. Rețeaua Praktiker are în prezent 27 de unități și acoperă majoritatea orașelor din țară cu peste 100.000 de locuitori. Este prezentă în București (3 unități), Cluj-Napoca, Ploiești, Brașov, Bacău, Oradea, Constanța, Timișoara (2 magazine), Craiova, Târgu-Mureș, Arad, Brăila, Satu Mare, Iași (2 magazine), Baia Mare, Galați, Târgoviște, Deva, Pitești, Buzău, Piatra Neamț, Focșani și Botoșani.