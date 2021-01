Magazinul online, magazinul viitorului. Ce paşi şi ce costuri sunt pentru a porni o astfel de afacere

Pentru început închiriază o platformă românească gata făcută



Acum vine partea cea mai importantă a procesului de deschidere a magazinului online. După înfiinţarea societăţii ai nevoie de un specialist IT care să îţi facă configuraţia site-ului dacă nu te pricepi, sau te poţi chinui singur, dar succesul nu este garantat. „În toată construcţia magazinului virtual foarte importante sunt platforma şi vizibilitatea. Pentru început e bine să alegi o platformă românească de închiriat care este accesibilă şi ca bani, îţi uşurează munca pentru că sunt bine configurate şi te pune în legătură cu furnizorii români, dar mai ales este securizată, adică datele personale ale cumpărătorilor nu sunt accesibile. Preţurile variază în funcţie de nivelul de la care vrei să porneşti, de numărul de produse pe care le comercializezi şi de multe alte aplicaţii care îţi pot aduce trafic pe platformă şi vânzări de pe telefonul mobil”, ne-a spus Alin Toma, specialist IT. Chiria pentru o astfel de platformă poate fi pe lună sau pe an şi porneşte de la 27 euro/lună pentru 500 de produse şi 70 de aplicaţii şi poate ajunge la 97 euro/lună pentru 10.000 de produse şi 80 de aplicaţii incluse, la care se adaugă Fidelizare clienţi, Produse cadou, Coşuri abandonate şi multe altele. Pentru a fi vizibil trebuie să te dezvolţi SEO (Search Engine Optimization) care cuprinde activităţile pentru îmbunătăţirea afişării site-ului în motoarele de căutare. „Oamenii nu mai au răbdare şi nici timp să caute pe site-uri care nu apar pe prima pagină din căutări. Toată lumea vrea în primul rând. La un clik pe Google să apară magazinul tău. Pentru asta trebuie să ai răbdare că acest lucru nu se realizează peste noapte. Fie plăteşti publicitate, fie creezi conţinut de calitate pe pagina ta. Cuvântul cheie este foarte important. Practic el îţi agaţă clientul „să-ţi deschidă magazinul”, a adăugat specialistul IT. Mai sunt multe de spus despre atragerea clienţilor, despre pagina web, despre stocuri, transport, cum funcţionează un magazin electronic, despre toate acestea şi multe altele într-o altă ediţie din seria „Afaceri la cheie” a cotidianului „Cuget Liber”.

La prima vedere un magazin electronic este mai simplu de manageriat decât unul clasic, deschis la parterul unui bloc sau într-un mall. Aparent este mult mai uşor să deschizi un magazin pe internet, pentru că scapi de multe cheltuieli şi de bătăi de cap cu obţinerea tuturor actelor, dar trebuie să ştii, că pentru a avea succes trebuie să deţii informaţii corecte şi să ai un plan de afacere bine pus la punct. Pentru început ai nevoie să-ţi faci o firmă pentru a vinde legal şi apoi să dezvolţi magazinul online. Pentru înfiinţarea SRL-ului ai nevoie de un dosar cu şină care să cuprindă mai multe acte pe care-l depui la Registrul Comerţului. Actele pentru constituirea societăţii sunt: cartea de identitate a asociatului sau asociaţilor; acte pentru sediul social care pot fi acte de proprietate sau acord de comodat; alegerea domeniului, codul CAEN 4791 pentru comerţul online şi a denumirii societăţii. Mai ai nevoie de actul constitutiv al firmei, dovada depunerii capitalului social, specimenul de semnătură, cererea de înfiinţare a firmei şi autorizaţii de funcţionare în funcţie de domeniul produselor comercializate. În total aproximativ 1.000 de lei.