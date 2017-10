Magazin economic

Joi, 13 Mai 2010

Standarde noi pentru construcția de nave Organizația Maritimă Inter-națională va adopta noi standarde în construcția de nave. La reuniunea care a început ieri, la Londra, se va discuta pachetul de propuneri elaborat de Comitetul de Siguranță Maritimă al IMO. Viitoarele standarde au în vedere tancurile petroliere și navele bulk carrier cu lungimi de 150 metri și peste. Sunt avute în vedere: arhitectura navelor, astfel încât să se asigure stabilitatea maximă, problemele privind coroziunea tancurilor petroliere și utilizarea unor materiale protectoare „prietenoase” față de mediu, prevenirea incendiilor și altele. În cadrul reuniunii de la Londra, va fi reanalizat fenomenul pirateriei din Golful Aden. Noi linii de portcontainere între Asia și Europa Un consorțiu format din companiile Hanjin Shipping, Hyundai Merchant Marine, Yang Ming Line și United Arab Shipping Company va lansa patru servicii de linie de portcontainere între Asia și Europa de Sud. Evenimentul va avea loc la finele lunii mai 2010. Cursele săptămânale vor fi asigurate cu opt nave de linie de 4.700 TEU, asigurate în mod egal de cei patru parteneri. Porturile de escală sunt: Busan, Shanghai, Ningbo, Yantian, Singapore, Colombo, Jeddah, Port Said, Alexandria, Mersin, Koper, Trieste, Rijeka, Veneția, Port Said, Singapore și Hong Kong. Crește traficul de mărfuri containerizate spre Europa Transportul de mărfuri con-tainerizate din Asia spre Europa a crescut cu 20% în primul trimestru al anului 2010, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Au fost derulate 3,1 milioane TEU (containere convenționale), comparativ cu 2,59 milioane TEU, în trimestrul I 2009. În sens invers, dinspre Europa spre Asia, în primele trei luni din 2010 au fost transportate 1,36 milioane TEU, față de 1,12 milioane TEU, cu un an în urmă. Traficul de containere din Atlanticul de Nord a crescut în ambele sensuri: spre Europa cu puțin peste 14%, până la 687.200 TEU, iar dinspre Europa, cu aproape 11%, până la 722.000 TEU. Porturile Indiei, amenințate de greva generală Ofițerii portuari din India și lucrătorii din docuri, în total 3.600 de persoane, sunt pe picior de război. Ei cer punerea în aplicare a unor scheme de salarizare revizuite, aprobate încă din 2007. Protestatarii amenință că, dacă nu vor primi răspunsul pe care-l doresc din partea guvernului, vor intra în concediu de pe 21 mai 2010 și, în final, în grevă pe timp nelimitat. Portuarii sunt conduși de cinci mari centrale sindicale.