Magazin economic

Putin despre Nabucco Construcția gazoductului Nabucco nu are sens în lipsa contractelor referitoare la desfacerea volumului de gaze transportate, a declarat premierul Rusiei, Vladimir Putin, într-o conferință de presă susținută la Viena. El a admis că realizarea conductei ar putea fi justificată în momentul în care se majorează cererea de gaze. Bursele sunt în creștere Piețele de capital din Europa și de pe continentele americane au încheiat săptămâna pe plus. În schimb, bursele din Asia au înregistrat un ușor recul. Bursa de Valori București a încheiat sesiunea de vineri, 23 aprilie 2010, cu indici în creștere cu 1,17 - 3,52%. Țițeiul cotat la peste 87 dolari pe baril Prețul barilului de țiței este în creștere. Vineri, 23 aprilie 2010, la bursa de mărfuri din Londra, petrolul brut era cotat cu 87,27 de dolari, pe contractele future, și cu 86,60 de dolari, pe contractele spot. Flota Rusiei se eternizează în Ucraina În timpul recentei vizite din Ucraina, președintele rus, Dmitry Medvedev, a semnat un acord cu președintele ucrainean Victor Yanukovych. Documentul garan-tează extinderea cu 25 de ani, începând din 2017, a prezenței flotei rusești în baza din Crimeea. Trafic de containere în creștere la Antwerp Portul Antwerp a manipulat 42 de milioane tone de mărfuri în primele trei luni ale anului 2010, cu 12,7% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2009. Volumul de containere operate a ajuns la nivelul dinaintea declanșării crizei economice. În primul trimestru au fost manipulate 24.333.081 tone de mărfuri containerizate, respectiv 2.013.236 TEU, cu 20,1%, respectiv 15,9%, mai mult decât în aceeași perioadă a lui 2009. Antwerp își reconfirmă poziția de al doilea mare port al Europei. Porturile rusești - creștere cu 11% a traficului În primul trimestru al anului 2009, porturile rusești au înregistrat o creștere de 11% a traficului, comparativ cu aceeași perioadă a lui 2009. Pe ansamblu, au fost manipulate 122,98 milioane tone. În porturile de la Marea Neagră, au fost derulate 43,8 milioane tone de mărfuri, cu 3,8% mai mult (portul Novorossiysk - 30,8 milioane tone, + 1,4%, portul Tuapse - 4,98 milioane tone, +18,1%). Contracte de construcții navale de 500 milioane de dolari Samsung Heavy Industries Co., cel de al treilea mare constructor de nave al Coreei de Sud și al lumii, a anunțat că a reușit să semneze contracte de 500 milioane de dolari pentru construcția a nouă tancuri petroliere. Este vorba de nave de 115.000 tdw, comandate de o companie din Grecia, care urmează să fie livrate până în iulie 2012. Este posibil ca la cele nouă nave comandate să se adauge alte trei. În acest an, Samsung Heavy Industries Co. a obținut comenzi de circa 2,5 miliarde de dolari în 2010, ținta sa fiind realizarea unui portofoliu de noi contracte de 8 miliarde de dolari.