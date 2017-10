„Mă voi implica total în sprijinirea cadeţilor“

3

sprijinirea cadetilor

Ar trebui cat mai multi oameni sa sprijine aceasta problema a noastra foarte grava. Suntem deja mii de studenti care nu avem unde face practica. Va incurajam domnilor de la ANR, SLN sa faceti tot ce puteti sa ne sprijiniti. Trecem acum prin momente dramatice. Tineretul nu are unde lucra iar aici, daca am trece de acest prag, am putea avea o solutie pentru toti cei din acest domeniu. Nu luati in serios ce spun unii neaveniti. Va rugam sa ne srijiniti cu orice initiativa. Eu si colegii mei vrem sa devenim ofiteri de marina.