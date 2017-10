Lupii de mare şi-au prezentat bilanţul la Seamens´ Club

Lupii de mare și-au prezentat bilanțul la SeamensŽ Club

Asociația Absolvenților Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“ s-a reunit, ieri, la SeamensŽ Club (Clubul marinarilor), din Constanța, pentru a face bilanțul activității din anul 2014.Organizația s-a născut în martie 2007, la inițiativa unui grup de ofițeri din marina militară și comercială. La prima reuniune, din data de 17 martie 2007, la care au participat numeroși absolvenți, au fost aprobate denumirea, statutul și s-a ales comitetul director.Asociația are un caracter științific-cultural, sportiv, social-umanitar, non-profit, apolitic și neguvernamental. Scopul său declarat este acela de a promova și menține relațiile colegiale și de colaborare între absolvenții Academiei Navale, între ei și instituția care i-a pregătit. Printre obiectivele înscrise în statut se numără: promovarea imaginii de ofițer de marină, antrenarea absolvenților la activități cultural-științifice și sportive, sprijinirea dezvoltării învățământului superior de marină și a cercetării științifice, organizarea întâlnirilor promoțiilor de absolvenți.Din primul comitet de conducere au făcut parte: vice-amiral (r) Ilie Ștefan - președinte, clc. Constantin Simion - președinte executiv, clc. Costin Diaconu, contra-amiral (r) Mircea Rusmanica, comandor (r) Ovidiu Victor, căpitan Adrian Mihălcioiu și comandor (r) ing. Traian Mosoiu - vicepreședinți, contra-amiral (r) Geoge Petre - vicepreședinte interimar.Actualul comitet de conducere are următoarea componență: contra-amiral flotă (r) Valentin Botezatu - președinte, clc. Constantin Simion - prim-vicepreședinte, contra-amiral flotă (r) Petrică Stoica, clc. Valeriu Ruiu, comandor (r) Traian Mosoiu, comandor (r) Ovidiu Ionescu, căpitan Adrian Mihălcioiu - vicepreședinți, clc. Mihai Constantin, comandor (r), Gheorghe Lutas, comandor (r) Liviu Kaiter, comandor (r) Marian Moșneagu - membri.Dintre activitățile desfășurate de asociație în anul 2014, amintim:- conferința organizată pe data de 15 mai, cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la desfășurarea de către Marina Militară și Marina Civilă, în aprilie-mai 1944, a „Operației 60.000", acțiune navală prin care au fost repatriați peste 60.000 de militari români de pe frontul din peninsula Crimeea;- participarea pe data de 29 mai, cu prilejul Zilei Eroilor, la ceremonialul militar și religios organizat în memoria contraamiralului Horia Măcellariu;- decernarea, pe data de 12 iunie, a premiilor anuale pentru autorii de cărți cu tematică de marină scrise în anul 2013. Diploma de excelență i-a revenit contra-amiralului flotă (r) Dan Leahu, pentru volumul „O viață dedicată mării și marinei”, lucrare biografică despre viața și activitatea amiralului Ilie Ștefan;- premierea șefilor de promoție ai Academiei Navale, pe data de 30 iulie;- depunerea de coroane la Monumentul Eroilor Marinari, cu ocazia Zilei Marinei Române;- participarea cu comunicări la Ziua Mării Negre, pe 31 octombrie.În partea a doua a întâlnirii de la Seamens’ Club, a fost lansat cel de-al doilea volum al cărții „Cine îi apără pe lupii de mare”, o cronică a existenței aventuroase, dramatice și deseori tragice a unei categorii socio-profesionale percepută dintotdeauna ca o elită. Este prima lucrare despre încercările teribile prin care au trecut navigatorii români și cei din zona Mării Negre într-o perioadă de un deceniu și jumătate, dar și despre cei ce i-au ajutat atunci când nu mai aveau nicio speranță, abandonați fiind de armatori și autorități.Volumul II include 83 de articole, care au fost publicate în cotidianul „Cuget Liber”, în intervalul 2010 - 2014. În această scurtă perioadă, de numai cinci ani, navigatorii au trecut prin mai multe încercări decât, în alte vremuri, într-un secol. Volumul surprinde principalele evoluții din shipping-ul contemporan: preluarea controlului Oceanului Indian de către pirații somalezi și intrarea Africii de Vest pe harta focarelor pirateriei, declinul flotei mondiale sub loviturile Marii Crize Economice din 2009 - 2013, reacția organizațiilor internaționale față de degradarea condițiilor de muncă și viață pe mare și adoptarea Convenției internaționale MLC 2006, nașterea amplei mișcări sindicale din regiunea Mării Negre și declanșarea campaniilor împotriva navelor sub standard.Cele două volume au apărut cu sprijinul Sindicatului Liber al Navigatorilor.