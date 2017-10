Lupii de mare au devenit şoareci de birou

Birocrația sufocă marinăria

Lupii de mare au devenit șoareci de birou

Mulți dintre cei ce trăim pe uscat ne imaginăm viața de marinar ca în romanele lui Jules Verne: o continuă aventură pe mările și oceanele lumii și o luptă fără răgaz cu marea, cu uraganele și depărtările.O cercetare sociologică realizată la comanda Asociației Internaționale a Managerilor de Nave - InterManager (ai cărei membri sunt implicați în managementul a 4.370 de nave și a cel puțin 250.000 de navigatori) spulberă această viziune idilică și demonstrează că marinarii sunt tot mai puțin lupi de mare și tot mai mult șoareci de birou.Studiul a cuprins aproape 2.000 de navigatori, reprezentând 59 de naționalități și s-a bazat pe un chestionar cu 55 de întrebări. Acestea se referă la mai multe tipuri de activități de la bordul navelor: pregătirea și participarea echipajelor la o serie de inspecții (de verificare, de Port State Control, Flag State Control și ale societăților de clasificare); pregătirea documentației referitoare la securitatea navei și a facilităților portuare, la pregătirea și executarea exercițiilor și antrenamentelor, la exploatarea și întreținerea sistemelor de management intern (QSM, ISM etc.); completarea jurnalelor de bord (privind deviațiile de la rută, gestiunea gunoaielor, a carburanților etc.); completarea documentelor ce se cer la anunțarea sosirii în port și după acostare (liste de pasageri și echipaje, liste privind bunurile din magazii, declarații de sănătate etc.).Cel puțin 50% dintre marinarii intervievați consideră că aceste sarcini se repetă prea des, că se solicită prea multe hârtii și documente, unele fiind inutile, iar o treime dintre ei se simt deranjați sau frustrați de sarcinile birocratice.Subiecții susțin că volumul obligațiilor administrative de completare și gestiune a documentelor a explodat în ultimii ani. În unele cazuri, ele le răpesc din timpul necesar îndeplinirii unor sarcini mai urgente, care contribuie efectiv la siguranța navei.Navigatorii admit ideea că birocrația de la bordul navei n-a fost inventată pentru a deveni o povară administrativă, ci pornind de la bune intenții: siguranța echipajelor și protecția mediului. Totuși, consideră că sistemul de control al navelor și activității echipajelor prin intermediul hârtiilor, al unui număr tot mai mare de documente, este rigid și neproductiv. Pentru a crește eficiența și siguranța navelor - susțin ei - ar trebui să se pună un mai mare accent pe cultura și competența navigatorilor.Cum se poate reduce birocrația de la bordul navelor? Prin raționalizarea documentelor și digitalizarea unei părți cât mai mari dintre aceste sarcini birocratice. Concluzia studiului este că un potențial de timp semnificativ de mare, din activitatea de zi cu zi de la bordul navelor, ar putea fi rezervat unor sarcini mult mai profitabile, care să ducă la creșterea eficienței și calității serviciilor.„Multe dintre documentele ce trebuie completate la bordul navelor sunt cerute de asiguratori. Ele îi plătesc cu bani grei pe avocați să descopere ce proceduri birocratice nu au fost respectate de echipaje” - susține, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Crewing din România.„Problema birocrației de la bordul navelor a intrat în atenția Comisiei Europene. Este discutată și în cadrul Comisiei Europene de Dialog Social, la care am participat alături de alți reprezentanți ai sindicatelor navigatorilor, armatorilor și companiilor de crewing din Uniunea Europeană. Au fost inițiate o serie de studii pe această temă. Toată lumea admite că birocrația de la bordul navelor este în creștere. În fiecare port se cer alte documente. Când nava ajunge în China, trebuie să transmită autorităților documente în plus față de cele cerute în Europa. În statele arabe, pretențiile sunt altele. Se întrevăd câteva soluții. Sistemul birocratic din shipping-ul internațional trebuie revizuit. E necesară simplificarea lui, evitarea repetării informațiilor și renunțarea la cele inutile. Trebuie să se ajungă la un sistem internațional standardizat, care să fie adoptat printr-o convenție internațională și nimeni să nu mai aibă voie să adauge la el. Nu în ultimul rând, sistemul trebuie digitalizat” - a declaratliderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.