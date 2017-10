Lucrătorii români îşi vor primi raţia naţională de speranţă

1

Ratia de speranta

Domnule Ion Tita-Calin,la inceputul anilor '90,Ion Iliescu si Petre Roman au castigat alegerile si au pus bazele celui mai iubit partid din Romania cu urmatoarele sloganuri politice:"Noi nu ne vindem tara"..."Romania trebuie sa aiba si ea capitalistii ei" si "Voi(capitalistii occidentali) nu ati mancat salam cu soia(ca noi)".Dupa cum vedeti,a existat si mai exista inca o scarba totala fata de investitiile straine.Faca-se in voia FSN-ului ! Pana in anul 2000 si putin dupa,au fost sparte toate bancile aflate in proprietatea statului(va amintiti ?).Capitalul de stat a trecut in mainile "capitalistului" roman(mogulul de azi).Populatia avea multi bani stransi la saltea in anii '90.Pentru a strange banii lichizi de la populatie a fost inventat CARITAS-ul sau FNI-ul(va amintiti?).Asa s-a nascut "capitalistul" roman.Numai ca socoteala lui Iliescu si Petre Roman nu s-a potrivit cu socoteala din targ.Capitalul acumulat nu a fost reinvestit in economia reala.Cu banii stransi din "sudoarea" muncii lor,majoritatea capitalistilor romani au investit in case de vacanta,masini de lux,vile,conace,domenii si palate.Alti bani au fost transferati in strainatate.Altii au inceput sa faca afaceri cu terenuri sau paduri "retrocedate".Cei mai neinspirati sau cei mai prosti "capitalisti" romani au investit in saloane de masaj erotic,trafic de stupefiante,contrabanda cu tigari,prostitutie.Capitalistul destept a cumparat influenta,a cumparat magistrati,diplome,a intrat in politica.Acum,ei fac legea in Romania.O buna parte din bani lor sunt spalati in sectorul imobiliar si constructii fara noima.Uitati-va cum se investeste in Constanta."Capitalistii" constanteni investesc in "birouri" de firma,sali de expozitie,mega-parcari subterane.Mazare capitalistul patriot a investit in Madagascar si Cipru. Apropo de investitii,turisti si turism.Venetienii vor sa scape de turisti.Astia primesc 74.000 turisti pe zi.Constanta primeste 74.000 de turisti in 7 ani. Povestea asta cu TVA in plus sau in minus este ca o frectie la un picior de lemn.Tot o idiotenie este si legenda ca Ponta mareste pensiile si salariile cu 5 euro la doi ani.Bine ca primim ajutoare alimentare.