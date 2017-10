Lucrătorii de la „Socep“ au întrerupt activitatea timp de două ore

„Hoții! Hoții!”. În fața sediului administrativ al SC „Socep”, mulțimea greviștilor scandează. Alături de docherii și mecanizatorii companiei, sunt prezenți sindicaliști de la „Frial”, „Minmetal”, „Constanța South Container Terminal” și Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, care s-au alăturat pentru a-și exprima solidaritatea cu colegii lor. Nu refuzăm negocierile! Un sindicalist bate în draci în tinicheaua unui butoi, fluierele țipă, o portavoce piuie, corul muncitorilor urlă. Prin vacarmul de nedescris abia reușesc să mă înțeleg cu Ion Gherghina, liderul sindicatului din „Socep”. Portuarul afirmă că greva de avertisment este rezultatul eșuării negocierilor pentru noul contract colectiv de muncă. „Administrația a cerut reducerea salariilor cu 10% și diminuarea cu 6 zile a concediului de odihnă și a concediului suplimentar. Noi nu suntem de acord să renunțăm la drepturile deja câști-gate, prevăzute și în contractul colectiv pe ramură” – a declarat Gherghina. După concilierea ratată de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, au mai rămas în divergență șapte revendicări, dintre care patru salariale și trei referitoare la condițiile de muncă. Negocierile s-au reluat și s-a ajuns la un compromis în privința a trei revendicări, rămânând în discuție cele salariale. „Dacă la început am solicitat o creștere salarială de 30%, ulterior am coborât solicitările la 20% negociabil. Problema este că administrația nu avansează nicio sumă. Noi nu refuzăm negocierile. Dimpotrivă, în continuare manifes-tăm toată deschiderea pentru a ajunge la o soluție. Dacă nu obținem un rezultat, greva generală va fi inevitabilă” – a atenționat liderul sindical. Potrivit acestuia, salariul brut al unui docher este 1.465 de lei. Îl întreb pe liderul sindical: „Există trafic de mărfuri care să vă susțină solicitările salariale?”. Îmi răspunde: „Traficul este foarte bun. Sunt contracte în derulare. Tocmai de aceea s-au făcut investiții în noi utilaje pentru sectorul de mărfuri generale.” Liderul sindical laudă profesionalismul colegilor săi de muncă: „Oamenii sunt policalificați. Execută două, trei și chiar patru meserii, fără să fie plătiți pentru aceasta. Un podar este și conducător de moto-stivuitor, și șofer.” În final, își exprimă îngrijorarea pentru stabilitatea locurilor de muncă și îi reproșează conducerii că utilizează pensionari și lucrători de la alte firme. CMA protestează Încerc să aflu și opinia administrației, dar mi se spune că Daniel Linteș, proaspăt numit în funcția de director general interimar, este plecat în companie, la punctele de lucru. Așa că, după câteva ore, revin cu un telefon. „Până acum nu am primit listele de semnături pentru grevă - declară directorul general. Printre lucrători sunt și oameni care nu au semnat pentru întreruperea lucrului. În funcție de aceste liste am fi putut organiza lucrul, dar nu am avut cum să știm cine a semnat și cine nu. A fost o nebuloasă totală. Din constatările noastre, dintr-un total de 400 de salariați, au fost la muncă circa 100 de persoane. Este incorectă afirmația liderului de sindicat că administrația a cerut diminuarea cu 10% a salariilor. Putem proba acest lucru cu procesele verbale ale negocierilor. Încă de luni, administrația a declarat că menține integral drepturile salariale câștigate prin contractul colectiv de muncă recent expirat. Într-adevăr, salariul tarifar al unui docher este de 1.465 de lei, dar câștigul mediu pe luna trecută al docherilor a fost între 3.000 și 3.500 de lei. Administrația a propus două variante: fie mergem pe vechiul contract, fie îl modificăm în punctele agreate, mai puțin ceea ce privește drepturile salariale. Aceste propuneri au fost consemnate în procesul verbal încă de luni. Pe 22 septembrie, reprezentanții sindicatului nu au vrut să semneze procesul verbal. Prin vechiul contract colectiv, ambele părți se angajau ca, în eventualitatea unei greve, activitatea în terminalul de containere să se desfășoare la un nivel de 50%. Sindicatul nu a fost de acord cu acest lucru, motivând că nu mai este valabil contractul. Astăzi, eu am organizat activitatea. Erau două formații de lucru, din care una mergea la grevă. Ceilalți au fost de acord să muncească. Au venit doi dintre membrii comitetului sindical și le-au interzis oamenilor să lucreze. Eu am evitat să intru în conflict cu liderii de sindicat și le-am permis oamenilor să plece la grevă, deși acceptaseră să lucreze. Urmare a acestui fapt, compania a primit o notă de protest de la CMA, care a rămas singurul nostru client pe partea de containere, în condițiile în care mai avem doar 10% din traficul de anul trecut. CMA ne-a informat că ne ține răspunzători pentru întreruperea activității la operarea navei Alemania și va informa oficiul din Marsilia, pentru a stabili dacă mai continuă relația comercială cu noi. Acum, așteptăm să vedem pretențiile pe care le vor formula. Prin contractul cu CMA suntem obligați să lucrăm non-stop. Mai trebuie precizat un lucru: în contractele încheiate cu mai toți clienții se precizează faptul că grevele nu se consideră forță majoră. În consecință, compania noastră riscă să piardă bani foarte mulți.” Tarife mai mici cu 20% Răspunzând și altor întrebări ale ziarului „Cuget Liber”, Daniel Linteș, afirmă: „Trebuie să se știe că am manifestat transparență față de sindicat în ceea ce privește aspectele financiare. I-am informat că în acest an toate contractele s-au încheiat la un nivel al tarifelor cu cel puțin 20% mai mic decât anul tre-cut. Contracte avem, într-adevăr, pentru că ne-am preocupat să aducem cât mai mulți clienți. În parte am reușit, dar făcând compromisuri în privința tarifelor. Le-am demonstrat matematic reprezentanților sindicali că avem multe activități la care se lucrează în pierdere, în mod conștient. Ideea de bază a fost să menținem un număr cât mai mare de salariați. Trebuie să se știe că locurile de muncă ale angajaților noștri nu sunt în pericol și nu mai avem de gând să facem concedieri. Este adevărat că apelăm și la alte societăți să ne ajute cu forță de muncă, dar numai în perioadele de vârf. Sunt situații izolate. Am avut și controale de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, în urma sesizărilor sindicatului. Noi am încercat să angajăm, pe perioadă determinată, din rândul foștilor noștri lucrători, care au fost disponibilizați. Am reușit la macaragii. Docherii ne-au refuzat, pretextând că salariul oferit este prea mic. Ce era să facem? Am apelat, în cadrul legal, la firmele portuare: Decirom, Umex, Phoenix… S-a lucrat cu alte firme, dar numai pe o perioadă scurtă. Am fost nevoiți să angajăm și doi pensionari la o categorie de utilaj la care nu am găsit forță de muncă, pentru că și disponibilizații au refuzat să vină. Ca și sindicatul, suntem deschiși la negociere și vom menține toate drepturile salariale existente. Peste un an, la expirarea viitorului contract, dacă firma va înregistra profit, se va putea discuta despre majorări salariale. Acum, nu există profit. Datele financiare sunt publice, pot fi citite pe internet. Este aberant să se solicite majorări acum. Situația aceasta, când avem de lucru, durează de două luni. S-ar putea să mai țină o săptămână sau două. Apoi, vom începe iarăși să ne frământăm, cum să asigurăm de lucru pentru toată lumea. Le-am spus liderilor de sindicat că nu s-a terminat criza nici la Socep, nici în port, nici în economia românească. Faptul că am avut mai mult de lucru acum este o situație conjuncturală, așa cum s-a întâmplat în fiecare vară.”